Brezilya'da 27 yaşındaki kadın inşaat mühendisi, inşaat alanında buharlı silindir altında kalarak feci şekilde can verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Brezilya'da 27 yaşındaki kadın inşaat mühendisi, inşaat alanında buharlı silindir altında kalarak feci şekilde can verdi

Brezilya\'da 27 yaşındaki kadın inşaat mühendisi, inşaat alanında buharlı silindir altında kalarak feci şekilde can verdi

Brezilya'da 27 yaşındaki inşaat mühendisi Rafaela Martins de Araujo, Petrobras sahasında çalışırken silindir altında kalarak hayatını kaybetti. MJ2 İnşaat'ta teknik müdür olan Araujo, kaza sonrası hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Petrobras ve Yerel Petrol İşçileri Sendikası üzüntülerini belirterek aileye destek sağladıklarını açıkladı. Olay, iş güvenliği endişelerini gündeme getirdi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

09.10.2024 16:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Brezilya'nın Macae kentinde 7 Ekim tarihinde meydana gelen trajik bir iş kazasında, 27 yaşındaki inşaat mühendisi Rafaela Martins de Araujo hayatını kaybetti. Petrobras petrol şirketinin sahasında çalışan Araujo, bir silindirin altında kalarak feci şekilde can verdi.

Olay, Araujo'nun teknik müdür olarak görev yaptığı MJ2 İnşaat firmasının Petrobras için hizmet verdiği inşaat sahasında meydana geldi. Atık deposu bölgesinde kullanılan silindirin frenleri aniden arızalandı ve operatörler kontrolü kaybetti. Bunun sonucunda silindir, genç mühendisi ezdi.

Ağır yaralanan Araujo, hemen Lagomar Acil Bakım Ünitesi'ne kaldırıldı, ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Adli Tıp Enstitüsü'nün raporuna göre, Araujo'nun ölüm nedeni kafa travması olarak belirlendi.

Petrobras, olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirerek Araujo'nun ailesine destek sağladıklarını açıkladı. Şirket ayrıca, kazanın nedenlerini araştırmak için bir komite oluşturacağını bildirdi.

Yerel Petrol İşçileri Sendikası da olaya ilişkin üzüntülerini ifade ederek, aileye başsağlığı diledi ve konuyu araştırdıklarını belirtti.

Polis, iş güvenliği açısından önem taşıyan bu kazayla ilgili soruşturma başlattı. Silindirin daha önce herhangi bir sorun yaşayıp yaşamadığı henüz netlik kazanmadı.

2020 yılında Mogi das Cruzes Üniversitesi'nden mezun olan Araujo'nun zamansız ölümü, iş güvenliği konusundaki endişeleri bir kez daha gündeme getirdi.

Brezilya'da 27 yaşındaki kadın inşaat mühendisi, inşaat alanında buharlı silindir altında kalarak feci şekilde can verdi
Brezilya'da 27 yaşındaki kadın inşaat mühendisi, inşaat alanında buharlı silindir altında kalarak feci şekilde can verdi

Brezilya, 3-sayfa, İnşaat, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Brezilya'da 27 yaşındaki kadın inşaat mühendisi, inşaat alanında buharlı silindir altında kalarak feci şekilde can verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kobani Olayları’na dair samimi bir muhasebe yapılmasını önemsiyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kobani Olayları'na dair samimi bir muhasebe yapılmasını önemsiyoruz
16:17 Enerji Bakanı kış saati tartışmasına son noktayı koydu Enerji Bakanı kış saati tartışmasına son noktayı koydu
14:34 Sur canisinin annesi, İkbal Uzuner’i suçladı: Oğlumu rahat bırakmadı Sur canisinin annesi, İkbal Uzuner'i suçladı: Oğlumu rahat bırakmadı
14:25 İsrailli askerlerden Netanyahu’ya rest: Ateşkes olmazsa orduya hizmet vermeyeceğiz İsrailli askerlerden Netanyahu'ya rest: Ateşkes olmazsa orduya hizmet vermeyeceğiz
12:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kriminal tipler sokakta dolaşmamalı, onlarca suç kaydı olanlar tutuklu yargılanacak Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kriminal tipler sokakta dolaşmamalı, onlarca suç kaydı olanlar tutuklu yargılanacak
09:41 Tası tarağı toplayıp ülkeyi terketmişti: İsviçre’ye yerleşen Seher Dilovan’ın son hali şaşırttı Tası tarağı toplayıp ülkeyi terketmişti: İsviçre'ye yerleşen Seher Dilovan'ın son hali şaşırttı
09:35 Yatırımcılar dikkat Altında dikkat çeken hareketlilik Yatırımcılar dikkat! Altında dikkat çeken hareketlilik
09:33 Peruğunu çıkarıp kürsüye koydu TBMM’de vekilleri ayağa kaldıran konuşma Peruğunu çıkarıp kürsüye koydu! TBMM'de vekilleri ayağa kaldıran konuşma
09:28 Kızılcık Şerbeti’nin yıldızından şaşırtan ihanet açıklaması Kızılcık Şerbeti'nin yıldızından şaşırtan ihanet açıklaması
09:28 Gıda sahtekarlığı ifşasında liste yenilendi Bu firmalardan uzak durun Gıda sahtekarlığı ifşasında liste yenilendi! Bu firmalardan uzak durun
09:15 Borsa yatırımcısını heyecanlandıran gelişme Borsa yatırımcısını heyecanlandıran gelişme!
09:05 Akaryakıta çifte zam Tabeladaki rakam kontak kapattıracak Akaryakıta çifte zam! Tabeladaki rakam kontak kapattıracak
08:54 Sosyetik güzel Hande Demir’in darp edildiği iddia edilmişti: İlk kez konuştu Sosyetik güzel Hande Demir'in darp edildiği iddia edilmişti: İlk kez konuştu
08:19 Discord ve Telegram’da suç unsuru içerikli paylaşımlar yapan 2 çocuk daha gözaltında Discord ve Telegram'da suç unsuru içerikli paylaşımlar yapan 2 çocuk daha gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2024 17:41:22. #1.11#
SON DAKİKA: Brezilya'da 27 yaşındaki kadın inşaat mühendisi, inşaat alanında buharlı silindir altında kalarak feci şekilde can verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.