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Brezilya'da Amazon Ormanları'na düşen uçak kazasında 12 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Brezilya'da Amazon Ormanları'na düşen uçak kazasında 12 kişi hayatını kaybetti

Son Güncelleme: 30.10.2023 07:49

Brezilya'nın batı kesimindeki Amazon Ormanları'na küçük bir uçağın düşmesi sonucu 12 kişi hayatını kaybetti. Ülkenin Rio Branco kentindeki havaalanından kalkan uçak, Acre eyaletindeki ormanlık alana düştü. Kazada, uçaktaki 12 kişi yaşamını yitirdi. Olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Uçağın bağlı olduğu şirket, kazadan büyük üzüntü duyduklarını ve uçağın hemen alev aldığını açıkladı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Brezilya'nın batı kesimindeki Amazon Ormanları'na küçük bir uçağın düşmesi sonucu 12 kişi hayatını kaybetti.

Ülkenin Rio Branco kentindeki havaalanından kalkan küçük uçak, Acre eyaletindeki Amazon Ormanları'na düştü.

Kazada, uçaktaki 12 kişi yaşamı yitirdi. Ölenler arasında 1 bebeğin de yer aldığı bilgisi paylaşıldı.

Uçağın bağlı olduğu şirketten yapılan açıklamada, kazadan büyük üzüntü duyulduğu ifade edilerek, uçağın yere çakıldıktan hemen sonra alev aldığı bildirildi.

Açıklamada, olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibinin sevk edildiği belirtildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya Brezilya'da Amazon Ormanları'na düşen uçak kazasında 12 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Brezilya'da Amazon Ormanları'na düşen uçak kazasında 12 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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