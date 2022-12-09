Topraktan uyanan yılan, şaşkınlık yaratan bir yerde ortaya çıktı! Tek ısırığı 20 kişinin canını alıyor

Genellikle yaz aylarında ortaya çıkan yılanlar, Brezilya'da yaz aylarının yaşanması nedeniyle topraktaki yuvalarından uyanıyor. Ülkede son olarak yaşanan bir olay adeta akıllara durgunluk verdi.

VANADA ELLERİNİ YIKIYORLARDI

Kırsal alandaki bir vanada ellerini yıkayan bir grup arkadaş, saniyeler sonra vanadan bir yılanın fırlaması nedeniyle büyük korku yaşadı. Arkadaşlar geri kaçmak zorunda kaldı.

TÜRÜ DE BELİRLENDİ

Arkadaşların ekipleri çağırması üzerine yapılan incelemeler sonucunda yılanın kobra yılanı olduğu belirlendi. Diğer türler kadar zehirli olmasa da kobra yılanı da en zehirli yılanlar arasında yer alıyor.

TEK ISIRIĞI 20 KİŞİYİ ÖLDÜRECEK GÜÇTE

Bu yılanlar 15-20 yıl civarı yaşayabilir. Esaret altında bu süre daha fazla olabilir. Zehirli bir kobranın zehiri nörotoksiktir ve tek bir ısırıkta bulunan miktarı ile 20 insanı öldürebilecek güçtedir.