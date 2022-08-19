Brezilya'da skandal hareket! Bolsonaro kendisine "korkak" ve "serseri" diyen fenomene saldırdı - Son Dakika
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Brezilya'da skandal hareket! Bolsonaro kendisine "korkak" ve "serseri" diyen fenomene saldırdı

19.08.2022 11:04

Güney Amerika'nın politik atmosferi gündem oldu. Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, başkent Brasilia'daki evinin önünde kalabalıkla selamlaşırken kendisine "Korkak" ve "Serseri" diye bağırarak o anları kaydeden bir sosyal medya fenomeninin kolunu tutup telefonunu elinden almaya çalıştı. Öfke kontrolü sorunu olduğu iddia edilen Bolsonaro'nun davranışı dünya basınında ses getirdi.

Brezilya'nın aşırı sağcı Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ile bir sosyal medya fenomeni arasında dün devlet başkanlığı sarayı önünde ilginç anlar yaşandı. Bolsonaro, başkent Brasilia'daki evi önünde kalabalıkla selamlaşırken, sosyal medya fenomeni olan Wilker Leão Brezilya liderine "korkak" ve "serseri" diye bağırarak o anları telefonuyla kaydetti. Bunun üzerine arabasından inen Bolsonaro, influencer'ın yanına giderek telefonunu elinden almaya çalıştı.

ESKİ ASKER BREZİLYA LİDERİNİN ELİNDEN KURTULMAYA ÇALIŞTI

Leão'nun kolunu sertçe tutan ve tişörtünü çekiştiren Brezilya lideri, adamla kısa süreli bir arbede yaşadı. Eski bir asker olduğu belirtilen Leão bağırarak Brezilya liderinin elinden kurtulmaya çalışırken korumalar da sosyal medya fenomenini çekerek uzaklaştırdı.

"PROTESTO HAKKI VAR AMA SAYGISIZLIK ETTİ"

Bu arada Bolsonaro da destekçilerine "Bunu çekmeyin. Protesto hakkı var ama saygısızlık etti" diye seslendi. Güvenlik birkaç dakika sonra Leão'yu yeniden Brezilya liderinin yanına götürdü, Bolsonaro da "Şimdi istediğin kadar konuşabiliriz" diyerek adamla bir süre siyasi gelişmeler üzerine sohbet etti, sonra da arabasına binip uzaklaştı.

"ÖFKE KONTROLÜ SORUNU"

Bolsonaro, ekimde eski solcu Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva'ya karşı devlet başkanlığı koltuğunu korumak için yarışacak. Lula, tüm anketlerde Bolsonaro'nun önünde görünüyor. Sinirli halleriyle sık sık gündem olan ve "öfke kontrolü sorunu" olduğu yönünde eleştirilen Bolsonaro, 2020'de de bir gazeteciye "Yüzüne yumruk atmak istiyorum" demiş, bir başka dönemde de rakip İşçi Partisi destekçilerini vurmaktan keyif alacağını söyleyerek tepki çekmişti. Brezilya lideri, son dönemde Amazon Ormanları'ndaki yıkımı eleştiren Hollywood yıldızı Leonardo DiCaprio'yu da diline dolamıştı.

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Son Dakika Dünya Brezilya'da skandal hareket! Bolsonaro kendisine 'korkak' ve 'serseri' diyen fenomene saldırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Brezilya'da skandal hareket! Bolsonaro kendisine "korkak" ve "serseri" diyen fenomene saldırdı - Son Dakika
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