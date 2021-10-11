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Brezilya Devlet Başkanı, yine kapıdan döndü! Korona aşısı olmadığı için futbol maçına alınmadı - Son Dakika

Brezilya Devlet Başkanı, yine kapıdan döndü! Korona aşısı olmadığı için futbol maçına alınmadı

11.10.2021 08:33

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, koronavirüs aşısı yaptırmadığı için Santos-Gremio futbol maçının oynandığı stadyuma alınmadığını açıkladı. Bolsonaro geçtiğimiz haftalarda da New York'taki bir pizzacıya alınmamış, yemeğini sokakta yemişti.

Brezilya'da yayın yapan Metropoles'teki videoya göre, tatil için Sao Paulo'da bulunan Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Kovid-19 aşısı yaptırmadığı için karşılaşmayı stadyumdan izleyemedi.

"AŞI OLANLARDAN DAHA FAZLA ANTİKORUM VAR"

Santos taraftarı olan Devlet Başkanı Bolsonaro, stadyuma alınmadığı için duyduğu rahatsızlığı, "Niye aşı kartı, aşı pasaportu? Santos'un maçını izlemek istiyordum, aşı olmak gerekiyor dediler. Niye? Aşı olanlardan daha fazla antikorum var." sözleriyle dile getirdi.

AŞI OLMAYA NİYETİ YOK

Brezilya'nın çeşitli bölgelerinde taraftarların stadyumdan maç izlemesi için Kovid-19 aşısı yaptırma veya negatif PCR testi gösterme şartı bulunuyor. Kovid-19'u atlattığı için aşı olmak istemeyen Bolsonaro, "En son Brezilyalı aşı olduktan sonra aşı artarsa, o zaman karar vereceğim aşı olup olmamaya." demişti.

PİZZACIYA DA ALMAMIŞLARDI

Geçen ay BM Genel Kurulu'na katılmak için ABD'ye giden Bolsonaro, New York'taki pizzacıya aşısız olduğu için alınmamıştı. Bunun üzerine Bolsonaro, pizzasını sokakta yemek zorunda kalmıştı.

ELEŞTİRLERİN HEDEFİNDE

Bolsonaro, Kovid-19 salgını süresince yaptığı açıklamalar ve Kovid-19 önlemlerini hedef alması nedeniyle sıklıkla eleştirilmişti. Salgın nedeniyle 600 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği Güney Amerika ülkesi Brezilya, ABD'nin ardından dünyada Kovid-19 kaynaklı en çok ölümün yaşandığı ülke konumunda bulunuyor.

Brezilya Devlet Başkanı, yine kapıdan döndü! Korona aşısı olmadığı için futbol maçına alınmadı

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Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Brezilya Devlet Başkanı, yine kapıdan döndü! Korona aşısı olmadığı için futbol maçına alınmadı - Son Dakika Dünya


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