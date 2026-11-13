Bruno Fernandes, Manchester United'ın ikinci sözleşme teklifini reddetti - Son Dakika
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Bruno Fernandes, Manchester United'ın ikinci sözleşme teklifini reddetti

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Bruno Fernandes, Manchester United\'ın ikinci sözleşme teklifini reddetti
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Manchester United'ın kaptanı Bruno Fernandes, kulübün yeni sözleşme için yaptığı ikinci teklifi de geri çevirdi. 32 yaşındaki Portekizli oyuncunun mevcut sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

BBC'nin haberine göre Manchester United'ın kaptanı Bruno Fernandes, kulübün yeni sözleşme için yaptığı ikinci teklifi de reddetti.

32 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncusunun mevcut sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Kulübün ise sözleşmeyi 12 ay uzatarak 2028'e kadar götürme opsiyonu bulunuyor.

Manchester United, bu opsiyonu kullanmak yerine oyuncuyla yeni bir anlaşma imzalamak istiyor ve son aylarda Fernandes'in temsilcileriyle görüşmeler sürdürüyordu. Ancak Portekizli yıldız, Old Trafford'da kalması için hazırlanan ikinci teklifi de geri çevirdi.

Taraflar anlaşamazsa kulübün 1 Ocak'tan önce 12 aylık uzatma opsiyonunu devreye sokması neredeyse kesin görülüyor. Aksi halde sözleşmesinin bitmesine altı aydan az kalacak olan Fernandes, yabancı kulüplerle ön sözleşme imzalayabilecek.

Teklifin ne zaman reddedildiği bilinmiyor. Kulüpteki çalkantı nedeniyle kısa sürede bir çözüm beklenmiyor. Manchester United, ligdeki son 40 yılın en kötü başlangıcının ardından Perşembe günü teknik direktör Michael Carrick'in görevine son vermişti.

Carrick'in yerine ABD Milli Takımı'nın teknik direktörü Mauricio Pochettino'nun gelmesi bekleniyor. Kulüp, Pochettino'nun gelişinin Fernandes'i takımda kalmaya ikna edeceğini umuyor. Fernandes, 2019'da Pochettino'nun çalıştırdığı Tottenham'a transfer olmaya yaklaşmış, bu transfer gerçekleşmeyince altı ay sonra Manchester United'a imza atmıştı.

2020'de Sporting'den Manchester United'a gelen Fernandes, bu sezon 13 maçta 6 gol attı. Oyuncu 18 ay önce Suudi Arabistan Pro Ligi kulüplerinin de radarına girmişti.

Kaynak: BBC

Kaynak: BBC
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