Bu ülkeye gidecekler dikkat! Sizi de paket edip geri gönderebilirler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bu ülkeye gidecekler dikkat! Sizi de paket edip geri gönderebilirler

Bu ülkeye gidecekler dikkat! Sizi de paket edip geri gönderebilirler
26.02.2026 10:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Japonya'da kamu düzenini bozan turistlere yönelik gözaltı ve sınır dışı işlemlerinin hızlandırılması sosyal medyada "sushification" olarak anılırken, yetkililer uygulamanın mevcut yasalar kapsamında yürütüldüğünü ve kamu güvenliğinin öncelikli olduğunu vurguladı.

Japonya'da artan turist sayısıyla birlikte kamu düzenini bozan ziyaretçilere yönelik daha sıkı önlemler tartışma konusu oldu. Sosyal medyada "sushification" gibi mizahi ifadelerle paylaşılan görüntüler, ülkede sorun çıkaran yabancı turistlerin hızlı şekilde gözaltına alınıp sınır dışı edildiği iddialarını gündeme taşıdı.

TURİSTLERE YÖNELİK İŞLEMLER HIZLANDIRILDI

Japonya Adalet Bakanlığı ve Göç Hizmetleri Ajansı'nın verilerine göre, son yıllarda özellikle büyük şehirlerde ve popüler turistik bölgelerde kamu düzenini bozan, kavga çıkaran ya da vandalizm yapan turistlere yönelik işlemler hızlandırıldı. Yetkililer, vize koşullarını ihlal eden veya kamu güvenliğini tehdit eden kişilerin gözaltına alındığını ve gerekli görülmesi halinde deport sürecinin başlatıldığını belirtiyor.

"STANDART GÜVENLİK PROSEDÜRÜ"

Sosyal medyada dolaşan bazı videolarda, polis ekiplerinin taşkınlık yaptığı öne sürülen yabancı ziyaretçileri yere yatırarak kelepçelediği ve gözaltına aldığı görülüyor. Bu görüntüler bazı kullanıcılar tarafından "sushification" gibi alaycı bir ifadeyle paylaşılırken, Japon yetkililer uygulamanın standart güvenlik prosedürü olduğunu vurguluyor.

REKOR DÜZEYDE ZİYARETÇİ AĞIRLIYOR

Japonya, pandemi sonrası turizmi canlandırmak amacıyla kapılarını yeniden açtıktan sonra rekor düzeyde ziyaretçi ağırlamaya başladı. Ancak özellikle Kyoto, Osaka ve Tokyo gibi kentlerde aşırı turizm (overtourism) sorunu yerel halkın tepkisine yol açtı. Bazı belediyeler turist yoğunluğunu azaltmak için ek vergiler ve düzenlemeler getirirken, merkezi hükümet de kamu düzenini bozacak davranışlara karşı "sıfır tolerans" yaklaşımı benimsedi.

Uzmanlar, Japonya'nın göç ve kamu güvenliği yasalarının zaten katı olduğunu, kamu düzenini tehdit eden yabancıların sınır dışı edilmesinin yeni bir uygulama olmadığını ancak denetimlerin sıkılaştığını belirtiyor. İnsan hakları savunucuları ise gözaltı süreçlerinde orantılı güç kullanımı ve hukuki güvencelerin korunması gerektiğine dikkat çekiyor. Yetkililer, ülkeye gelen tüm ziyaretçilerin yerel yasalara uymakla yükümlü olduğunu hatırlatarak, kamu düzenini bozan davranışlara karşı gerekli işlemlerin yapılacağını ifade ediyor.

Güvenlik, Japonya, Turizm, Hukuk, Dünya, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Dünya Bu ülkeye gidecekler dikkat! Sizi de paket edip geri gönderebilirler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ali Babacan: Yargıyı siyasetin gölgesinden çıkarın Ali Babacan: Yargıyı siyasetin gölgesinden çıkarın
16 yaşındaki Defne Su öldü, arkadaşı ağır yaralı 16 yaşındaki Defne Su öldü, arkadaşı ağır yaralı
Korkulan oluyor Hayalet uçaklar bakın hangi ülkede görüntülendi Korkulan oluyor! Hayalet uçaklar bakın hangi ülkede görüntülendi
3 ile kuvvetli kar uyarısı Meteoroloji İstanbul için de tarih verdi 3 ile kuvvetli kar uyarısı! Meteoroloji İstanbul için de tarih verdi
Ünlü futbolcu hakkında tecavüz suçlamasıyla dava açıldı Ünlü futbolcu hakkında tecavüz suçlamasıyla dava açıldı
Kış Olimpiyatları’na damga vuran isme yeni bir gelir kapısı daha açıldı Kış Olimpiyatları'na damga vuran isme yeni bir gelir kapısı daha açıldı

10:22
Wanda Nara’dan olay hareket Yatağına erkek alıp fotoğraf paylaştı
Wanda Nara'dan olay hareket! Yatağına erkek alıp fotoğraf paylaştı
10:18
Emekli bayram ikramiyesi belli gibi: Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girebilir
Emekli bayram ikramiyesi belli gibi: Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girebilir
10:09
MSÜ Hava Harp Okulu’nda uyuşturucu soruşturması 9 asker gözaltında
MSÜ Hava Harp Okulu'nda uyuşturucu soruşturması! 9 asker gözaltında
10:08
Galatasaray turladı, ülke puanı yükseldi İşte son durum
Galatasaray turladı, ülke puanı yükseldi! İşte son durum
09:49
TFF’nin Galatasaray paylaşımına eski vekilden bile tepki var: Tebrik değil yenilgi bildirisi
TFF'nin Galatasaray paylaşımına eski vekilden bile tepki var: Tebrik değil yenilgi bildirisi
09:36
Rusya, İran’a neden yardım etmiyor Putin açık açık söylemiş
Rusya, İran'a neden yardım etmiyor? Putin açık açık söylemiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2026 10:36:26. #7.11#
SON DAKİKA: Bu ülkeye gidecekler dikkat! Sizi de paket edip geri gönderebilirler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.