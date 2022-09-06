MSPO Savunma Sanayi Fuarı bugün kapılarını ziyaretçilere açtı - Son Dakika
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MSPO Savunma Sanayi Fuarı bugün kapılarını ziyaretçilere açtı

06.09.2022 12:42
MSPO Savunma Sanayi Fuarı bugün kapılarını ziyaretçilere açtı

Bu yıl 30'uncusu düzenlenen ve Türkiye'nin 'lider ülke' olarak yer aldığı MSPO Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı, Polonya'nın Kielce kentinde bugün ziyaretçilere kapılarını açtı.

Bu yıl 30'uncusu düzenlenen ve Türkiye'nin 'lider ülke' olarak yer aldığı MSPO Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı, Polonya'nın Kielce kentinde bugün ziyaretçilere kapılarını açtı.

Kielce kentinde düzenlenen ve Türkiye'nin Savunma Sanayi Başkanlığı (SSB) koordinasyonunda Savunma ve Havacılık Sanayii İhracatçıları Birliği (SSI) desteğiyle fuara 26 firma ile 'lider ülke' olarak katılım sağladığı Orta ve Doğu Avrupa'nın en büyük askeri fuarı MSPO 2022 9 Eylül'e kadar sürecek. Bu yıl 30'uncu yılını kutlayan MSPO'ya birçok ülkenin savunma sanayi firmaları ve üst düzey resmi delegasyonları katılım sağlıyor. Türkiye'nin ikinci kez 'lider ülke' sıfatıyla yer aldığı fuarda, Türkiye ile Polonya ve Avrupa ülkeleri arasındaki savunma sanayi iş birliği potansiyelinin daha da geliştirilmesine yönelik zemin hazırlanması hedefleniyor. Bu kapsamda ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci ve HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, fuar hakkında Demirören Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulundu.

ROKETSAN Genel Müdürü İkinci, savunma sanayi alanında Polonya'nın önem verdikleri bir ülke olduğunu belirterek, "Polonya hem NATO üyesi bir ülke hem de Türkiye'nin diplomatik ilişkilerini giderek artırdığı dost bir ülke olarak savunma sanayindeki işbirlikleri konusunda çok önem verdiğimiz bir ülke. Sayın Cumhurbaşkanımızın diplomatik seviyede artırdığı ilişki dozuna bağlı olarak savunma sanayindeki ilişkilerin de çok hızlı bir şekilde ivmelenmesini bekliyoruz. Bugün burada bu fuarda yer almamızın sebebi aslında Polonya ile savunma sanayi konusundaki iş birlikteliklerini daha üst noktalara taşıyabilmek. Bu kapsamda bugün imzalamış olduğumuz savunma iş birlikteliği protokolü aslında bunun bir öncü sözleşmesi olacak" şeklinde konuştu."İŞ BİRLİKTELİĞİNİN GİDEREK ARTACAĞINI DEĞERLENDİRİYORUZ"Murat İkinci, Polonya tarafında sadece ürün değil teknoloji konusunda da iş birlikteliği yapmak için faaliyetlerinin olacaklarını vurgulayarak, "Bundan sonraki aşamalarda özellikle SİHA'larımızın kullandığı akıllı mühimmatları kullanarak diğer balistik sistemlerimizde ve topçu sistemlerimizde, füze ve roket sistemlerinde iş birlikteliğinin giderek artacağını değerlendiriyoruz. Burada özellikle Polonya tarafında sadece bir ürün iş birlikteliği değil teknoloji konusunda da ortak iş birlikteliği yapmak için de faaliyetlerimiz olacak, görüşmelerimiz olacak. Bunların da hızlı bir şekilde yeni ürün ve yeni sistemler olarak hayata geçirilmesini hedefliyoruz" dedi."SERGİLEDİĞİMİZ ÜRÜNLER ARASINDA OTONOM SİSTEMLER VAR"HAVELSAN Genel Müdürü Nacar da şirketin sergilediği ürünler hakkında ilgi vererek, "Bu Polonya fuarı aslında 30 yıldır yapılan bir fuar ama Havelsan olarak en son 2014 yılında katılmıştık. Bu yıl da Türkiye'nin 'lider ülke' olması dolayısıyla yaklaşık 30 firmamızla birlikte biz de Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından desteklenen milli katılımlı bu fuara katılma kararı aldık. Bu şekilde fuara gelmiş olduk. Bu fuarda sergilediğimiz ürünler arasında insansız ve otonom sistemler var. Sivil havacılığa yönelik radar projelerimiz var ve yazılım bilişim alanında geliştirdiğimiz özellikle komuta kontrol alanında geliştirdiğimiz advent ürünümüz başta olmak üzere diğer yan ürünleri de bu fuarda sergileme şansına sahip olacağız. Otonom sistemler arasında aslında en son geliştirdiğimiz su üstü insansız deniz aracı 'Sancar' projesini söyleyebilirim ve şu anda geliştirmekte olduğumuz insansız otonom kara aracında da 'Baha'nın bir büyük boyu yani 1,5 tonluk bir büyüğü gelecek bu fuara yönelik olarak söyleyebileceğim çalışmalar arasında. Fuarda sergilemiyoruz ama fuar sonrasında ortaya çıkacak ürünlerimiz bunlar" şeklinde konuştu."BU FUARDA BULUNMANIN GEREKLİLİĞİNE İNANIYORUZ"

Nacar fuarın önemine dikkat çekerek, "Bu fuar bizim için aslında ülkemiz için önemli, özellikle bizim ihracata yöneldiğimiz, bir takım bölgelerin karıştığı bir dönemde hem Avrupa Birliği (AB) üyesi hem de NATO üyesi olan bir ülkenin bizi 'Lider Ülke' seçmesi. ve geçtiğimiz haftaki Teknofest'le Cumhurbaşkanımızın da bizlere tavsiyeleri doğrultusunda, önderliği doğrultusunda biz bu ülkelerde faaliyet göstermeye çalışıyoruz. Bu anlamda Havelsan her zaman Türkiye'deki teknoloji firmalarının, savunma teknolojisi üreten firmalarının önemli bir yazılım ve bilişim partneri olduğundan dolayı da bu fuarda bulunmanın gerekliliğine inanıyoruz. Buradan önemli iş fırsatlarının, iş birliğinin çıkacağını düşünerek bu fuarın hayırlı olmasını diliyoruz" dedi.

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Kaynak: DHA

Togo Cumhuriyeti, Türkiye, Polonya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya MSPO Savunma Sanayi Fuarı bugün kapılarını ziyaretçilere açtı - Son Dakika

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