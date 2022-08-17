Bulgaristan'da çıkan yangın Edirne'nin sınır köylerine dayandı! Bölge halkı tedirgin... - Son Dakika
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Bulgaristan'da çıkan yangın Edirne'nin sınır köylerine dayandı! Bölge halkı tedirgin...

17.08.2022 09:28

Bulgaristan'da çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle büyüyerek Edirne'nin bazı sınır köylerine kadar dayandı. Alevlerin karşısında yer alan Saksağan köyünde halk büyük tedirginlik yaşıyor.

Bulgaristan'da başlayan orman yangını Türkiye - Bulgaristan sınır hattında ilerleyişini devam ettiriyor. Rüzgarın da etkisiyle zaman zaman ürkütücü boyuta ulaşan alevler, Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı sınır köylerden de görülebiliyor. Bulgaristan'da yangının devam ettiği bölgenin karşısında yer alan Saksağan Köyü'nde yangının büyüklüğü gözler önüne serildi.

Bulgaristan'daki yangın Edirne'nin sınır köylerine dayandı! Alevler ürkütücü boyuta ulaşıyor

"KÖY HALKI TEDİRGİN"

Bulgaristan - Edirne sınırında büyük bir yangının meydana geldiğini ifade eden Lalapaşa ilçesine bağlı Saksağan Köy Muhtarı Özgün Ekici, rüzgarın etkisini artırması takdirinde alevlerin Tunca Nehri'ni aşarak Türkiye'ye sıçrayabileceğini belirterek, "Şu anda gördüğünüz gibi Bulgaristan'da orman yangını başladı. Yağmur yağışından dolayı yangında biraz azalma oldu ama yağmurun etkisini kaybetmesi sonucu alevler yeniden büyümeye başladı. Bizim itfaiyelerimiz de tedbir ve risk durumunda müdahale amaçlı sınır hattında hazır beklemektedir. Bu yangın bizim köyümüze 2 kilometre mesafede ama Tunca Nehri olduğundan dolayı rüzgar olmadığı sürece yangın bizim tarafa geçmez. Eğer rüzgar etkisini arttırırsa yangının bizim tarafa geçme durumu çok yüksek durumdadır. Köylü de bu durumdan dolayı tedirgin, zaten Bulgar'da 3-5 günde bir yangın çıkıyor." dedi.

Bulgaristan'daki yangın Edirne'nin sınır köylerine dayandı! Alevler ürkütücü boyuta ulaşıyor

"EDİRNE BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR ŞEHİR KADAR BÜYÜK BİR YANGIN"

Ekici ayrıca "Tunca Nehri olduğundan dolayı bu tarafa sıçramadı ama kara parçalarda bizim tarafa bazı dönemlerde atlama yapabiliyor. Gece olduğu için alevler net bir şekilde görülebiliyor. Neredeyse Edirne büyüklüğünde bir şehir kadar büyük bir yangın var. Bizim sınırımızda herhangi bir risk durumunda itfaiyelerimiz teyakkuz halinde bekliyor" ifadelerini kullandı.

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Bulgaristan'daki yangın Edirne'nin sınır köylerine dayandı: Alevler ürkütücü boyuta ulaşıyor Bulgaristan'daki yangın Edirne'nin sınır köylerine dayandı: Alevler ürkütücü boyuta ulaşıyor
Kaynak: İHA

Bulgaristan, Türkiye, Edirne, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Bulgaristan'da çıkan yangın Edirne'nin sınır köylerine dayandı! Bölge halkı tedirgin... - Son Dakika

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