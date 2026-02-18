Bulgaristan'da Erken Seçim Tarihi Açıklandı - Son Dakika
Bulgaristan'da Erken Seçim Tarihi Açıklandı

Bulgaristan\'da Erken Seçim Tarihi Açıklandı
18.02.2026 17:59
Cumhurbaşkanı Yotova, erken genel seçimlerin 19 Nisan'da yapılacağını duyurdu.

BULGARİSTAN Cumhurbaşkanı Iliana Yotova, erken genel seçimlerin 19 Nisan tarihinde yapılacağını bildirdi.

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Iliana Yotova, seçimlere kadar görevli geçici hükümetin başına Bulgaristan Merkez Bankası Yardımcısı Andrey Gyurov'u atadı. Yotova, Gyurov ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Seçimlerin 19 Nisan'da yapılmasına yönelik bir kararname çıkaracağım" dedi.

Kaynak: DHA

