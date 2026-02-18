Bulgaristan\'da Erken Seçim Tarihi Açıklandı

BULGARİSTAN Cumhurbaşkanı Iliana Yotova, erken genel seçimlerin 19 Nisan tarihinde yapılacağını bildirdi.

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Iliana Yotova, seçimlere kadar görevli geçici hükümetin başına Bulgaristan Merkez Bankası Yardımcısı Andrey Gyurov'u atadı. Yotova, Gyurov ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Seçimlerin 19 Nisan'da yapılmasına yönelik bir kararname çıkaracağım" dedi.