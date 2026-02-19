Bulgaristan\'ın Geçici Hükümeti Göreve Başladı

BULGARİSTAN geçici hükümetinin resmen göreve başladığı bildirildi.

Bulgaristan Başbakanı Andrey Gyurov'un kurduğu geçici hükümetin üyelerinin yemin töreni için parlamentoda olağanüstü oturum düzenlendi. Törende, hükümet üyeleri yemin etti. Gyurov, törenin ardından yaptığı açıklamada, hükümetin temel görevinin, 19 Nisan'da düzenlenecek Bulgaristan Ulusal Meclis erken seçimlerinin organizasyonu olduğunu belirtti.