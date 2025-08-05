Bulut patlamasının sebep olduğu sel suları dakikalar içinde dağ köyünü yuttu

Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde dağ yamacındaki bir köyde meydana gelen sel felaketinde en az 4 kişi yaşamını yitirdi, 50 kişi ise kayboldu. Yetkililer, Dharali köyünde şiddetli bir bulut patlamasının büyük bir heyelan ve ani seli tetiklediğini açıkladı.

Kısa sürede etkili olan aşırı yağış, dağlardan hızla inerek önüne çıkan evleri, otelleri ve pansiyonları sürükledi. Yerel TV kanallarına yansıyan görüntülerde, sel sularının kasabayı adeta yuttuğu, insanların panikle kaçmaya çalıştığı ve polisin "nehirden uzak durun" uyarıları duyuldu.

Görgü tanıkları, 10 ila 12 kişinin enkaz altında kalmış olabileceğini, 20'den fazla otel ve pansiyonun sular altında kaldığını belirtti. Polis, vatandaşlara ve hayvanlara sel bölgesinden uzak durma çağrısı yaptı.

Eyalet Başbakanı Pushkar Singh Dhami, bölgeye çok sayıda arama-kurtarma ekibi gönderildiğini açıkladı ve "Dharali'deki yıkım çok üzücü. Tüm ekipler yoğun şekilde çalışıyor. Herkesin güvenliği için dua ediyorum" dedi.

Uttarakhand, Himalayalar'da yer alması ve iklim değişikliğinin etkileri nedeniyle son yıllarda sık sık sel ve heyelan felaketleri yaşıyor. Bölgede bugün kırmızı kodla şiddetli yağış uyarısı yapılırken, hafta boyunca yağışların devam etmesi bekleniyor.

Geçen yıl bölgede yaşanan benzer bir felakette 30 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda tapınak ve köprü yıkılmıştı. Aynı yıl, Sikkim eyaletindeki Lhonak Buzul Gölü'nde yaşanan bulut patlaması büyük bir sel felaketine yol açmış ve birçok baraj ile köprüyü yıkmıştı.