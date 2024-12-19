California'da Kuş Gribi Vakası Üzerine OHAL İlan Edildi - Son Dakika
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California'da Kuş Gribi Vakası Üzerine OHAL İlan Edildi

California\'da Kuş Gribi Vakası Üzerine OHAL İlan Edildi

ABD'nin California eyaletinde bir kişide H5N1 kuş gribi vakası tespit edilmesi üzerine eyalet genelinde olağanüstü hal ilan edildi. Vali Gavin Newsom, artan vakalar nedeniyle gerekli kaynakların sağlanacağını açıkladı.

19.12.2024 10:04  Güncelleme: 10:05
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ABD'nin California eyaletinde yaşayan bir kişide H5N1 (Kuş Gribi) vakasının görülmesi üzerine OHAL ilan edildi.

California'da yaşayan bir kişinin enfekte tavuklarla temas ettiği açıklandı. California Valisi Gavin Newsom, eyalette ve ülke genelinde kuş gribi vakalarının artması nedeniyle dün eyalet genelinde OHAL ilan edildiğini duyurdu. Newsom yaptığı açıklamada, "Bu bildiri, devlet kurumlarının bu salgına hızlı bir şekilde yanıt vermek için ihtiyaç duydukları kaynaklara ve esnekliğe sahip olmalarını sağlamak için hedeflenmiş bir eylemdir" dedi.

KUŞ GRİBİ NEDİR

Kuş gribi, genellikle kuşları etkileyen ancak bazen diğer hayvanlara ve insanlara da bulaşabilen, Avian Influenza Virüsü (AIV) adı verilen virüslerin neden olduğu bir hastalık olarak bilinir.H5N1 virüsü kuşların sindirim ve solunum sistemlerini etkileyebilir ve bazen ölümcül olabilir. İnsanlarda kuş gribi genellikle enfekte hayvanlarla doğrudan temas sonucu bulaşır.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya California'da Kuş Gribi Vakası Üzerine OHAL İlan Edildi - Son Dakika

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