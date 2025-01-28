California'daki Orman Yangınlarında Ölü Sayısı 29'a Yükseldi - Son Dakika
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California'daki Orman Yangınlarında Ölü Sayısı 29'a Yükseldi

California\'daki Orman Yangınlarında Ölü Sayısı 29\'a Yükseldi

Los Angeles kentinde, 7 Ocak'ta başlayan orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 29'a ulaştı. Yangınların kontrol altına alınması için çalışmalar devam ederken, bölgedeki zehirli kül alarmı verildi.

28.01.2025 10:31  Güncelleme: 10:32
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ABD'nin California eyaletindeki Los Angeles kentinde çıkan orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 29'a yükseldi.

ABD'nin California eyaletinde bulunan Los Angeles kentinde 7 Ocak'ta çıkan orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 29'a yükseldi. Los Angeles Adli Tıp Kurumu'ndan yapılan açıklamada, Palisades Yangını'nda 12, Eaton Yangını'nda ise 17 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 29'a ulaştı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, Palisades Yangını'nın yüzde 95 oranında kontrol altına alındığı kaydedildi. 14 bin 21 dönümlük alana yayılan Eaton Yangını'nın ise yüzde 99 oranında söndürüldüğü aktarıldı.

BÖLGEDE ZEHİRLİ KÜL ALARMI

Yetkililer, yangın bölgesinde etkili olan yağmurun yol açtığı çamur selinin, toksik kül akıntısına yol açabileceği uyarısını yaptı. Külün, yanan araçlar, elektronik eşyalar, piller, yapı malzemeleri, boyalar, mobilyalar ve diğer ev eşyalarından oluşan toksik bir karışım olduğu ifade edildi. Meteoroloji uzmanları, yangınların vurduğu bölgelerde daha fazla kül akışı olacağı konusunda uyarıyor. Bölgede temizlik yapan ekiplere koruyucu ekipman kullanılması önerildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya California'daki Orman Yangınlarında Ölü Sayısı 29'a Yükseldi - Son Dakika

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