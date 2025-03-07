Cami imamı Kuran okuduğu için saldırıya uğradı - Son Dakika
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Dünya

Cami imamı Kuran okuduğu için saldırıya uğradı

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Hindistan'da Gujarat eyaletinin Ankleshwar kentinde bir cami imamı, trende Kuran okuduğu sırada başka bir yolcu tarafından saldırıya uğradı. İnfial yaratan anlar bir yolcunun cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

07.03.2025 14:36
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Hindistan'ın Gujarat eyaletinde yaşlı bir cami imamı, trende Kur'an-ı Kerim okurken bir grup tarafından vahşice dövüldü. Saldırganlar, imamı "Pakistanlı" olmakla suçlayarak saldırdı.

MEDRESE MÜDÜRÜ OLARAK GÖREV YAPIYORDU

Olay, imamın Rajasthan'ın Gangapur şehrindeki medresesi için bağış toplamak amacıyla Ankleshwar'a seyahat ettiği sırada meydana geldi. İmam, medresenin müdürü olarak görev yapıyordu.

MÜSLÜMANLARA HAKARET ETMEYE BAŞLADI

Mağdurun ailesi, imamın trene bindiği anda bir grup insanın çevresinde oturarak Müslümanlara hakaret etmeye başladığını belirtti. Daha sonra bir kadın imamı "Pakistanlı" olarak nitelendirince durum daha da kötüleşti. Tren görevlisinin imamı kapı yakınına çağırmasıyla iki erkek ve bir kadın tarafından yüzüne defalarca tokat atılarak şiddetli bir şekilde dövüldü.

Cami imamı Kuran okuduğu için saldırıya uğradı

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Son Dakika Dünya Cami imamı Kuran okuduğu için saldırıya uğradı - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Ers Çky:
    pisliğin kendinden haberi yok herhalde. 24 4 Yanıtla
  • Ankara21:
    İneğe tapan Salaklar 12 0 Yanıtla
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