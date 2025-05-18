Can pazarı kamerada! Köprüye çarpınca yelkenlere asılı kaldılar

Meksika donanmasına ait bir eğitim gemisinin New York'taki Brooklyn Köprüsü'ne çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybederken ilk belirlemelere göre 19 kişi de yaralandı.

Geminin Brooklyn Köprüsü'ne çarptığı anlar sosyal medyada kısa sürede yayılırken, yetkililer ilk belirlemelere göre 19 kişinin yaralandığını açıkladı.

GEMİNİN DİREKLERİ KOPTU

Yerel saatle akşam 20.26'da meydana gelen kazada, 277 mürettebatı bulunan gemi, köprünün yol güvertesine çarptı. Kameralarca kaydedilen görüntülerde, geminin direklerinin koptuğu ve bazı bölümlerinin kısmen çöktüğü görülüyor. Kazanın ardından yaralılara acil yardım ulaştırılırken, geminin daha sonra kıyıya çekildiği ve köprünün yeniden trafiğe açıldığı bildirildi.

YELKENLERE ASILI KALDILAR

Kaza anında ortaya çıkan bir görüntü yaşanan can pazarını gözler önüne serdi. Dev geminin köprüye çarptığı anlarda halkı selamlayan bazı askerlerin yelkenlere asılı kaldıkları dikkatlerden kaçmadı.

"KÖPRÜDE HERHANGİ BİR HASAR YOK"

New York Belediye Başkanı Eric Adams, X sosyal medya platformundan kazaya ilişkin açıklama yaptı. Geminin güç sisteminde arıza çıkması sonucu köprüye çarptığını aktaran Adams, kazada ağır yaralananlardan 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Adams, ön incelemelere göre köprünün kazada herhangi bir hasar almadığını kaydetti. Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum da X hesabından yaptığı paylaşımda, taziye dileklerini sundu. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.