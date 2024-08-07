Canlı yayında telefonundaki WhatsApp'ı silen Maduro, 2 uygulamayı tavsiye etti - Son Dakika
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Dünya

Canlı yayında telefonundaki WhatsApp'ı silen Maduro, 2 uygulamayı tavsiye etti

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Seçimlerde hile yapıldığı gerekçesiyle protestoların devam ettiği Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro katıldığı canlı yayında mesajlaşma programı WhatsApp'a nefret kustu. Telefonunun ekranını kameralara göstererek şiddet ve nefret yaydığını iddia ettiği WhatsApp'ı silen Maduro, "Telegram ve Wechat'ı tavsiye ediyorum" dedi.

07.08.2024 08:30
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Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkede bazı kesimlerin WhatsApp üzerinden şiddet ve nefret yaydığını gerekçe göstererek, bu uygulamayı canlı yayında sildi.

HALKA ÇAĞRI YAPTI

Başkent Caracas'ta katıldığı özel bir televizyon yayınında, telefonun ekranını kameralara gösteren Maduro, WhatsApp uygulamasını resmen kaldırdı. Maduro, WhatsApp'tan asker ve polislerin yanı sıra toplum liderlerinin de tehdit edildiğini, bu sebeple halktan gönüllü ve kademeli olarak WhatsApp'ı silmesini istedi.

"TELEGRAM VE WECHAT TAVSİYE EDİYORUM"

Topluma çağrıda bulunan Maduro, "WhatsApp'tan kurtuldum. Venezuelalı aileler, gençler, yurtsever erkekler ve kadınlar, barış istiyor musunuz? WhatsApp'ı silin, çünkü tüm Venezuela'nın listesini Kolombiyalı uyuşturucu kaçakçılarına ve emperyalizme verdi. WhatsApp'a hayır. Telegram ve Wechat'ı tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı. Maduro'nun sözleri stüdyoda bulunanlar tarafından "büyük" alkış aldı.

META'DAN AÇIKLAMA GELMEDİ

Bünyesinde Instagram, Facebook ve Messenger ile birlikte WhatsApp'ı da bulunduran Meta'dan konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.

Canlı yayında telefonundaki WhatsApp\'ı silen Maduro, 2 uygulamayı tavsiye etti

Nicolas Maduro, Venezuela, Telegram, Whatsapp, WeChat, Teknoloji, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Canlı yayında telefonundaki WhatsApp'ı silen Maduro, 2 uygulamayı tavsiye etti - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • Hakim ATMACA: Yılardır kullandığımız bu uygulama gayet güvenilir buluyorum şahsen ki diğer uygulama nedenli güvenilir ki madurun vatsabı silmesi nazara alınmaz 16 43 Yanıtla
  • Kemsl: WhatsApp ta pislik yapmaya mı başladı instagram vb. gibi ? 45 11 Yanıtla
  • Selim Kayisi: Whatsapp'ı sileceksen instagram ve onun diğer uygulamalarını da sileceksin. poz sadece. 13 19 Yanıtla
  • Kefeni Cepli: whatsapsız bir telefon yarım bir telefondur, o kadar alıştık ki, yerini alabilecek başka bir uygulama zor. Ayrıca meta, bu başkanın whatsapı silmesini umursamayıp bir açıklama yapmamış olabilir. 6 18 Yanıtla

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SON DAKİKA: Canlı yayında telefonundaki WhatsApp'ı silen Maduro, 2 uygulamayı tavsiye etti - Son Dakika
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