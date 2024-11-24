Caravaggio\'nun \'Maffeo Barberini\' Portresi Roma\'da Sergileniyor

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İTALYAN ressam Michelangelo Merisi da Caravaggio'nun 'Maffeo Barberini' portresi, ilk defa Roma'da sanatseverlerin karşısına çıktı.

İtalyan ressam Michelangelo Merisi da Caravaggio'nun sırlarla dolu 'Maffeo Barberini' portresi, ilk defa Roma'da sergileniyor. Özel bir koleksiyonda 60 yıldır tutulan başyapıt, Palazzo Barberini Müzesi'nde sanatseverlerle buluştu.

İtalya Ulusal Antik Sanat Galerileri Müdürü Thomas Clement Salomon, uzun süren çabalar neticesinde projeyi hayata geçirdiklerini söyleyerek, "Herkes bunun imkansız olduğunu düşünüyordu ama başardık" dedi.

Floransa'daki özel koleksiyonda saklanan ve hiçbir sergide yer almayan eser, geçmişte akademisyenlerin incelemesine de sunulmadı. Bugün Caravaggio'nun günümüze ulaşan nadir portrelerinden biri olarak büyük ilgi gören tablo, Barberini'nin 30'lu yaşlarını ve Vatikan'da yükseldiği dönemi anlatıyor.

Portre, 23 Şubat 2025'e kadar İtalya'nın başkenti Roma'daki Palazzo Barberini'de sergilenecek.