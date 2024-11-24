Caravaggio'nun 'Maffeo Barberini' Portresi Roma'da Sergileniyor - Son Dakika
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Caravaggio'nun 'Maffeo Barberini' Portresi Roma'da Sergileniyor

Caravaggio\'nun \'Maffeo Barberini\' Portresi Roma\'da Sergileniyor

İtalyan ressam Caravaggio'nun 60 yıldır özel bir koleksiyonda saklanan 'Maffeo Barberini' portresi, Roma'daki Palazzo Barberini Müzesi'nde sanatseverlerle buluştu. Eser, tarihte pek çok kez incelenmemiş ve şimdiye kadar hiçbir sergide yer almamış durumda.

24.11.2024 15:39  Güncelleme: 15:40
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İTALYAN ressam Michelangelo Merisi da Caravaggio'nun 'Maffeo Barberini' portresi, ilk defa Roma'da sanatseverlerin karşısına çıktı.

İtalyan ressam Michelangelo Merisi da Caravaggio'nun sırlarla dolu 'Maffeo Barberini' portresi, ilk defa Roma'da sergileniyor. Özel bir koleksiyonda 60 yıldır tutulan başyapıt, Palazzo Barberini Müzesi'nde sanatseverlerle buluştu.

İtalya Ulusal Antik Sanat Galerileri Müdürü Thomas Clement Salomon, uzun süren çabalar neticesinde projeyi hayata geçirdiklerini söyleyerek, "Herkes bunun imkansız olduğunu düşünüyordu ama başardık" dedi.

Floransa'daki özel koleksiyonda saklanan ve hiçbir sergide yer almayan eser, geçmişte akademisyenlerin incelemesine de sunulmadı. Bugün Caravaggio'nun günümüze ulaşan nadir portrelerinden biri olarak büyük ilgi gören tablo, Barberini'nin 30'lu yaşlarını ve Vatikan'da yükseldiği dönemi anlatıyor.

Portre, 23 Şubat 2025'e kadar İtalya'nın başkenti Roma'daki Palazzo Barberini'de sergilenecek.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Caravaggio'nun 'Maffeo Barberini' Portresi Roma'da Sergileniyor - Son Dakika

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