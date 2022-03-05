Çavuşoğlu, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü - Son Dakika
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Çavuşoğlu, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü

05.03.2022 12:30

Resmi ziyareti kapsamında Azerbaycan'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü.

Resmi ziyareti kapsamında Azerbaycan'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü.

Görüşmeye dair sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bakan Çavuşoğlu, "Can Azerbaycan'ın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le görüştük. Tek Millet İki Devlet şiarına uygun olarak işbirliğimizi güçlendiriyoruz. Bölgemizde kalıcı barış ve istikrar için birlikte attığımız adımları değerlendirdik" ifadelerini kullandı.


Çavuşoğlu, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü
Çavuşoğlu, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü
Çavuşoğlu, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü
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Mevlüt Çavuşoğlu, İlham Aliyev, Azerbaycan, Medya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Çavuşoğlu, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü - Son Dakika


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