Çavuşoğlu, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü - Son Dakika

Resmi ziyareti kapsamında Azerbaycan'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü.

Görüşmeye dair sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bakan Çavuşoğlu, "Can Azerbaycan'ın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le görüştük. Tek Millet İki Devlet şiarına uygun olarak işbirliğimizi güçlendiriyoruz. Bölgemizde kalıcı barış ve istikrar için birlikte attığımız adımları değerlendirdik" ifadelerini kullandı.