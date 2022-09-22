Bakan Çavuşoğlu, Lübnan Dışişleri Bakanı Habib ile görüştü - Son Dakika
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Bakan Çavuşoğlu, Lübnan Dışişleri Bakanı Habib ile görüştü

22.09.2022 19:54

ABD'nin New York kentinde bulunan ve resmi temaslarını sürdüren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Bou Habib ile görüştü.

ABD'nin New York kentinde bulunan ve resmi temaslarını sürdüren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Bou Habib ile görüştü.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Bakan Çavuşoğlu, Lübnan Dışişleri Bakanı Habib ile görüştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Çavuşoğlu, Lübnan Dışişleri Bakanı Habib ile görüştü - Son Dakika
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