Kaynak: DHA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Mevlüt Çavuşoğlu, New York, Lübnan, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Dünya › Bakan Çavuşoğlu, Lübnan Dışişleri Bakanı Habib ile görüştü - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.