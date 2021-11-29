Üye Girişi
Çek Cumhurbaşkanı Zeman, salgın nedeniyle girdiği şeffaf kabinin içinden başbakan atadı - Son Dakika

Çek Cumhurbaşkanı Zeman, salgın nedeniyle girdiği şeffaf kabinin içinden başbakan atadı

29.11.2021 13:33

Çek Cumhurbaşkanı Milos Zeman yakalandığı koronavirüs nedeniyle başbakan atama törenine şeffaf bir oda şeklinde yapılan kabinden katılım sağladı. Cumhurbaşkanı Zeman, Petr Fiala'yı burada başbakan olarak atadı.

Doktorların 'görev yapmaya uygun değil' diye rapor verdiği Çek Cumhurbaşkanı Zeman, taburcu olmasının hemen ardından düzenlenen törenle başbakan atadı.

KABİNİN ARKASINDAN TÖRENE KATILDI

Koronavirüse yakalanan Zeman, tekerlekli sandalye ile geldiği törene şeffaf, oda biçimindeki pleksiglas kabinin arkasından törene katıldı. Zeman'ı, koruyucu kıyafetli özel görevliler kabine kadar getirdi.

Çek Cumhurbaşkanı Zeman, korona nedeniyle girdiği şeffaf küp içinden başbakan atadı

BAŞBAKAN YEMİN ETTİKTEN SONRA GÖREVE BAŞLADI

Sivil Demokrat Parti (ODS), TOP 09 ve Hristiyan Demokratlar Birliğinin (KDU-CSL) oluşturduğu Spolu İttifakı'nın başbakan adayı Fiala, yemin ettikten sonra resmen göreve başladı.

ZEMAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNE KALDIRILMIŞTI

Ülkede 8-10 Ekim'de düzenlenen milletvekili seçimlerini Spolu ittifakı küçük bir farkla kazanmış, bunun hemen akabinde Cumhurbaşkanı Zeman, Prag'daki askeri hastanenin yoğun bakım ünitesine kaldırılmıştı.

Çek Cumhurbaşkanı Zeman, salgın nedeniyle girdiği şeffaf kabinin içinden başbakan atadı

cumhurbaşkanı, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Çek Cumhurbaşkanı Zeman, salgın nedeniyle girdiği şeffaf kabinin içinden başbakan atadı - Son Dakika Dünya


YORUMLAR
500

Son Dakika

Selçuk Özdağ'dan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya: Seni Cumhurbaşkanı yapacağım 13:50 Selçuk Özdağ'dan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya: Seni Cumhurbaşkanı yapacağım Inna'nın Türkiye sevgisi! İstanbul'a gelen şarkıcı peş peşe fotoğraflar paylaştı 13:40 Inna'nın Türkiye sevgisi! İstanbul'a gelen şarkıcı peş peşe fotoğraflar paylaştı Seren Serengil'in sağlık durumu siroza doğru gidiyor! 13:38 Seren Serengil'in sağlık durumu siroza doğru gidiyor! "Yavaş yavaş eriyorum" dedi!
Lille'in hocasından milli futbolcumuz Burak Yılmaz'a 13:24 Lille'in hocasından milli futbolcumuz Burak Yılmaz'a "golfçü" benzetmesi! Sokak ortasında babasını öldüresiye dövdü! Kan donduran anlar kamerada 13:00 Sokak ortasında babasını öldüresiye dövdü! Kan donduran anlar kamerada Yozgat'ta ağ atan balıkçılar, oltalarına takılan domuza inanamadı 12:20 Yozgat'ta ağ atan balıkçılar, oltalarına takılan domuza inanamadı
Stüdyonun buz kestiği anlar! Sinan Engin'in anlattığı Laz fıkrasını kimse anlamadı! 11:56 Stüdyonun buz kestiği anlar! Sinan Engin'in anlattığı Laz fıkrasını kimse anlamadı! Asgari ücretin 4 bin TL'ye çıkması için vergi ve kesintilerin kaldırılması gündemde 10:08 Asgari ücretin 4 bin TL'ye çıkması için vergi ve kesintilerin kaldırılması gündemde

Son Dakika Haberleri
13:51 Tümer Metin, Sumudica ve Galatasaraylı yıldızı yerden yere vurdu
13:40 Inna'nın Türkiye sevgisi! İstanbul'a gelen şarkıcı peş peşe fotoğraflar paylaştı
13:37 Seren Serengil'in sağlık durumu siroza doğru gidiyor! "Yavaş yavaş eriyorum" dedi!
13:36 Sol partilerin oluşturacağı üçüncü ittifakta HDP istenmiyor!
13:33 Çek Cumhurbaşkanı Zeman, salgın nedeniyle girdiği şeffaf kabinin içinden başbakan atadı
13:33 Durdurabilene aşk olsun! Karadeniz Fırtınası, Süper Lig tarihine geçti
13:23 Lille'in hocasından milli futbolcumuz Burak Yılmaz'a "golfçü" benzetmesi!
13:22 İki araç kafa kafaya girdi! İmranlı Belediye Başkanı'nın da aralarında olduğu 4 kişi yaralandı
13:20 "Kırmızı Işık, Yeşil Işık"taki bebeği seslendirmişti! Henüz Squid Game'i izlememiş!
13:02 Türkeş ailesi, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi topa tuttu
Tümer Metin, Sumudica ve Galatasaraylı yıldızı yerden yere vurdu Tümer Metin, Sumudica ve Galatasaraylı yıldızı yerden yere vurdu         
13:51
Son Dakika: Kişisel Verileri Koruma Kurulu, "Yemeksepeti" hakkında inceleme başlattı Son Dakika: Kişisel Verileri Koruma Kurulu, "Yemeksepeti" hakkında inceleme başlattı         
13:43
Yargıtay'dan işçiden yana karar: İşçi kullanmadığı yıllık izinlerin ücretini alır Yargıtay'dan işçiden yana karar: İşçi kullanmadığı yıllık izinlerin ücretini alır         
13:39
Sol partilerin oluşturacağı üçüncü ittifakta HDP istenmiyor! Sol partilerin oluşturacağı üçüncü ittifakta HDP istenmiyor!         
13:36
İki araç kafa kafaya girdi! İmranlı Belediye Başkanı'nın da aralarında olduğu 4 kişi yaralandı İki araç kafa kafaya girdi! İmranlı Belediye Başkanı'nın da aralarında olduğu 4 kişi yaralandı         
13:23
MAK anket şirketi Başkanı Mehmet Ali Kulat: Bağımsız Türkiye Partisi, Millet İttifakı'na katılıyor MAK anket şirketi Başkanı Mehmet Ali Kulat: Bağımsız Türkiye Partisi, Millet İttifakı'na katılıyor         
12:29
Türkiye'de dalış yapan sporcular, denizin derinliklerindeki kirliliği anlattı Türkiye'de dalış yapan sporcular, denizin derinliklerindeki kirliliği anlattı         
12:01
Bülent Arınç'tan "Bugün seçim olsa kim kazanır?" sorusuna yanıt: Ben önümü göremiyorum, ufkum daraldı Bülent Arınç'tan "Bugün seçim olsa kim kazanır?" sorusuna yanıt: Ben önümü göremiyorum, ufkum daraldı         
10:17
Çifte cinayetin ardından yasak aşk çıktı Çifte cinayetin ardından yasak aşk çıktı         
09:36
MasterChef'te yarışmaya veda eden isim belli oldu MasterChef'te yarışmaya veda eden isim belli oldu         
08:48
Polis memurunun cesedi Üsküdar sahilinde bulundu! Silahla vurulmuş! Polis memurunun cesedi Üsküdar sahilinde bulundu! Silahla vurulmuş!         
08:33
MHP'den yardım isteyen Adnan Oktar'ın kediciği gözaltına alındı! MHP'den yardım isteyen Adnan Oktar'ın kediciği gözaltına alındı!         
08:32
Erdal Özyağcılar'dan Aslıhan Karalar'a övgü: Mesleğine yüreğini koymuş bir meslektaşımla tanışmak beni mutlu etti Erdal Özyağcılar'dan Aslıhan Karalar'a övgü: Mesleğine yüreğini koymuş bir meslektaşımla tanışmak beni mutlu etti         
08:00
Ronaldo soyunma odasında hüngür hüngür ağladı Ronaldo soyunma odasında hüngür hüngür ağladı         
07:52
Bakan Soylu, gazetecinin sorusuna gözyaşları içinde cevap verdi Bakan Soylu, gazetecinin sorusuna gözyaşları içinde cevap verdi         
07:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan, engelli vatandaşlarla bir araya geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, engelli vatandaşlarla bir araya geldi         
22:10
Son Dakika! Galatasaray eski başkanı Mustafa Cengiz hayatını kaybetti Son Dakika! Galatasaray eski başkanı Mustafa Cengiz hayatını kaybetti         
18:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2021 13:59:29. #1.11#
SON DAKİKA: Çek Cumhurbaşkanı Zeman, salgın nedeniyle girdiği şeffaf kabinin içinden başbakan atadı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement