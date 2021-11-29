Doktorların 'görev yapmaya uygun değil' diye rapor verdiği Çek Cumhurbaşkanı Zeman, taburcu olmasının hemen ardından düzenlenen törenle başbakan atadı.
Koronavirüse yakalanan Zeman, tekerlekli sandalye ile geldiği törene şeffaf, oda biçimindeki pleksiglas kabinin arkasından törene katıldı. Zeman'ı, koruyucu kıyafetli özel görevliler kabine kadar getirdi.
Sivil Demokrat Parti (ODS), TOP 09 ve Hristiyan Demokratlar Birliğinin (KDU-CSL) oluşturduğu Spolu İttifakı'nın başbakan adayı Fiala, yemin ettikten sonra resmen göreve başladı.
Ülkede 8-10 Ekim'de düzenlenen milletvekili seçimlerini Spolu ittifakı küçük bir farkla kazanmış, bunun hemen akabinde Cumhurbaşkanı Zeman, Prag'daki askeri hastanenin yoğun bakım ünitesine kaldırılmıştı.
Son Dakika › Dünya › Çek Cumhurbaşkanı Zeman, salgın nedeniyle girdiği şeffaf kabinin içinden başbakan atadı - Son Dakika Dünya