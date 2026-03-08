CENTCOM'dan "İran'da sivilleri hedef alabiliriz" tehdidi - Son Dakika
CENTCOM'dan "İran'da sivilleri hedef alabiliriz" tehdidi

08.03.2026 18:02  Güncelleme: 18:28
ABD İran'da sivilleri hedef alabilmek için gerekli bahaneyi buldu. İran'ın askeri operasyonlar içn nüfusun yoğun bulunduğu sivil bölgeleri kullandığını iddia eden CENTCOM, "Bu tehlikeli karar, askeri amaçlarla kullanılan yerlerin koruma statüsünü kaybetmesi ve uluslararası hukuk uyarınca meşru askeri hedefler haline gelebilmesi nedeniyle İran'daki tüm sivillerin hayatını riske atmaktadır." açıklamasını yaptı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran için korkutan bir uyarıda bulundu. Sivilleri hedef almadıklarını iddia eden ABD, bu sefer sivillerin meşru hedef sayılabileceğini belirtti.

"İRAN OPERASYONLAR İÇİN SİVİL BÖLGELERİ KULLANIYOR"

CENTCOM'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "CENTCOM, İran terör rejiminin masum insanların güvenliğini açıkça hiçe sayması nedeniyle, 8 Mart'ta İran'daki sivil halka yönelik bir güvenlik uyarısı yayımlamaktadır.

"BİZİM İÇİN MEŞRU ASKERİ HEDEFLER HALİNE GELİYOR"

İran rejimi tek yönlü saldırı dronları ve balistik füzeler fırlatmak da dahil olmak üzere askeri operasyonlar yürütmek için nüfusun yoğun olduğu sivil bölgeleri kullanıyor.

Bu tehlikeli karar, askeri amaçlarla kullanılan yerlerin koruma statüsünü kaybetmesi ve uluslararası hukuk uyarınca meşru askeri hedefler haline gelebilmesi nedeniyle İran'daki tüm sivillerin hayatını riske atmaktadır.

İran kuvvetleri; saldırı dronları ve balistik füzeler fırlatmak için Dezful, İsfahan ve Şiraz gibi şehirlerde sivillerle çevrili kalabalık alanları kullanıyor.

ABD kuvvetleri, İran'daki sivilleri evlerinde kalmaya şiddetle çağırıyor. İran rejimi bilerek masum hayatları tehlikeye atmaktadır."

Güvenlik, Güncel, Hukuk, Dünya, İran, Son Dakika

  • İsmail Bayrak İsmail Bayrak:
    abd ve israil yanlış yapıyor… 0 0 Yanıtla
