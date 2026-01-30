CEO\'dan çalışanına ahlaksız teklif: 3 milyonu al kocanı bırak

ABD'de Real Brokerage CEO'su Tamir Poleg'in bir çalışanına boşanması karşılığında milyonlarca dolarlık teklif sunduğu iddiası şoke etti.
ABD basınında yer alan haberlere göre, evli olduğu belirtilen Poleg'in, evli ve iki çocuk annesi olan Paige Steckling'e "Bu 3 milyon doları al ve kocanı bırak" şeklinde ahlaksız teklifi bulunduğu iddia edildi. Poleg'in, Steckling'e şirket hissesi olarak 3 milyon dolar önerdiği, ayrıca Utah'ta 1,5 milyon dolarlık bir ev ve tüm ihtiyaçlarının karşılanacağı vaadinde bulunduğu ileri sürüldü.
İddialar, Paige Steckling'in eşi Michael Steckling'in mahkemeye başvurmasıyla kamuoyuna yansıdı. Michael Steckling, CEO Poleg'in 2025 yılının Ocak ayında eşine bu teklifi sunduğunu öne sürerek hukuki süreç başlattı.
Paige Steckling ise evliliğinin sona erdiğini doğrularken, iddiaları kesin bir dille reddetti. Steckling, yaptığı açıklamada boşanmanın kişisel nedenlerle gerçekleştiğini belirterek, "Şirket CEO'sunun bana boşanmam için para teklif ettiği iddiaları gerçeği yansıtmıyor" dedi. Steckling'in Şubat 2025'te boşanma kararı aldığı bildirildi.
Tamir Poleg ve Paige Steckling, haklarındaki suçlamaları reddederken, Michael Steckling piyasa değeri yaklaşık 886 milyon dolar olarak belirtilen şirketin CEO'su Poleg ile eski eşi Paige Steckling'e karşı 5 milyon dolarlık tazminat davası açtı. Davaya ilişkin hukuki sürecin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.
