Ceset yakma alanında yarı yanmış insan eti yiyen iki kişi gözaltına alındı

Odisha'nın Mayurbhanj bölgesindeki Bandhasahi köyünde bir cenaze yakma alanında yarı yanmış insan eti yiyen iki kişi gözaltına alındı.

CENAZEDEN PARÇA KOPARIP YEDİLER

Polis, Salı günü Bansahi köyünden 25 yaşındaki Madhusmita Singh'in hastalandığını, ailesinin onu hastaneye götürdüğünü ve hastanede hayatını kaybettiğini söyledi. Ölen Singh'in cenazesi ailesi tarafından yakılma üzere köyüne götürüldü. Ceset yakma sırasında iki sarhoş adam, yarı yanmış cesedin bazı kısımlarını keserek yedi.

DÖVÜP POLİSE TESLİM ETTİLER

Durumu fark eden adamın akrabaları ve diğer köylüler iki sarhoş adamı dövdükten sonra polise teslim etti.

DAVA AÇILDI

Dantuni köyünden Sundar Mohan Singh (58) ve Narendra Singh (25) isimli 2 şüpheli, sorgulanmak üzere polis tarafından gözaltına alındı. Polis, Hindistan Ceza Kanunu'nun 297 (mezar yerlerine izinsiz giriş vb.) ve 34. maddeleri (ortak niyetle birkaç kişi tarafından yapılan eylemler) kapsamında 2 zanlıya dava açtı.