Cevdet Yılmaz KKTC\'de

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne resmi ziyarette bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Alparslan Bayraktar ve Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı ile birlikte hem Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti iş birliğine yönelik temaslarda bulunmak hem de Kıbrıs Türkü kardeşlerimizle aramızdaki sarsılmaz bağları daha da güçlendirmek üzere KKTC'deyiz. Ziyaretimiz kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde görevlendirilen yangın söndürme helikopterini Kıbrıs Türk halkının hizmetine sunduk. 2,5 ton su atma kapasitesine sahip, yüksek manevra kabiliyetiyle öne çıkan helikopter, yangın riskinin yüksek olduğu dönemlerde KKTC'de görev yaparak orman yangınlarına hızla müdahale edecek. KKTC'nin tabii zenginliklerinin korunmasına ve yangınla mücadele kapasitesinin güçlendirilmesine önemli katkı sağlayacak bu iş birliğinin Kıbrıs Türkü kardeşlerimiz için hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.