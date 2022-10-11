CHP lideri Kılıçdaroğlu gündem olan ABD ziyaretinde kimlerle görüştü? Listeyi hesabından yayınladı - Son Dakika
Üye Girişi

CHP lideri Kılıçdaroğlu gündem olan ABD ziyaretinde kimlerle görüştü? Listeyi hesabından yayınladı

11.10.2022 08:26

Gündem yaratan ABD seyahati esnasında yaptığı görüşmeleri tek tek sosyal medya hesabından paylaşan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Boston'da üniversite öğrencileriyle buluşmasının ardından çok sayıda Türk bilim insanı ve ekonomistle bir araya geldi. Gece saatlerinde bir video paylaşan Kılıçdaroğlu, dünyanın en önemli ekonomistlerinden Daron Acemoğlu bir görüşme yapacağını belirtti.

ABD'ye giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçaroğlu'nun burada yaptığı ve yapacağı görüşmeler merak konusu olmaya devam ediyor.

İLK OLARAK ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA GELDİ

CHP lideri Kılıçdaroğlu ABD gezisinde Boston'da üniversite öğrencileriyle buluştu. Ardından da ardından çok sayıda Türk bilim insanı ve ekonomistle bir araya gelen Kılıçdaroğlu yaptığı tüm görüşmelerle ilgili sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulundu.

KILIÇDAROĞLU ABD'DE HANGİ İSİMLERLE GÖRÜŞTÜ?

Kılıçdaroğlu şu isimlerle buluştu: Daron Acemoğlu ve eşi Asu Özdağlar, Dani Rodrik ve Pınar Doğan Rodrik, Canan Dağdeviren, Bilge Yıldız, İlker ve Türkan Yalçın, Mehmet Toner, Gökhan Hotamışlıgil.

ABD ziyaretinde kimlerle görüştü? Kılıçdaroğlu listedeki isimleri art arda paylaştı

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Ziyaretlerine ilişkin paylaşımlar yapan Kılıçdaroğlu, "Boston'daki üniversite öğrencilerimizle buluştuk. Onlara Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinden selam götürdüm. Parlak zihinlerle Türkiye hayallerini konuştuk. Ardından dünyanın önde gelen biyoteknoloji girişimcisi Robert Langer ile önemli bir çalışma toplantısı gerçekleştirdik. Programımıza iklim krizi ile mücadeleye yönelik dünyaca ünlü çalışmaları bulunan Bilge Yıldız ve kanser teşhisi alanında devrimsel çalışmalar yapan Mehmet Toner ile çalışma toplantıları ile devam ettik. Ülkemizin dünyaya açılmış parlak zihinlerinden yararlanacağımız çok alan var" ifadelerini kullandı.

ABD ziyaretinde kimlerle görüştü? Kılıçdaroğlu listedeki isimleri art arda paylaştı

"DARON ACEMOĞLU İLE BİR ARAYA GELECEĞİZ"

Kılıçdaroğlu daha sonra paylaştığı videoda ise "Evet sevgili gençler. MIT'nin ardından Harvard'daki toplantılarımızı da tamamladık. Birazdan dünyanın en önemli ekonomistlerinden Daron Acemoğlu ile Türkiye'yi konuşmak üzere bir araya geleceğiz. Vatanımız dünyaya çok büyük cevherler hediye etti. Ama bu cevherler bizimdir. Dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar ülkemiz kendi parlak beyinlerinden yararlanmayı öğrenecek. Gençlerimize Bay Kemal sözüdür bu" dedi.

ABD ziyaretinde kimlerle görüştü? Kılıçdaroğlu listedeki isimleri art arda paylaştı
YORUMLAR
500
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ABD'de CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ABD'de Kılıçdaroğlu, Boston'da Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nü ziyaret etti (3) Kılıçdaroğlu, Boston'da Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nü ziyaret etti (3)

Kemal Kılıçdaroğlu, Daron Acemoğlu, Boston, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya CHP lideri Kılıçdaroğlu gündem olan ABD ziyaretinde kimlerle görüştü? Listeyi hesabından yayınladı - Son Dakika


Son Dakika
09:26 TOKİ arsa başvuruları kimlik numarası detayı! Son haneye göre yapılacak
09:20 8 yıldır baktıkları pitbulllar saldırdı! Ailenin 2 bebeği yaşamını yitirdi
09:01 Aleyna Tilki'den şaşırtan paylaşım: Hepinizi Allah'a şikayet ettim
09:02 Dallas Cowboys ve Los Angeles Rams arasında oynanan bir maçta sahaya giren Kim Kardashian'a tribünlerden sert tepki!
08:56 Bakan Soylu, hanelere kayıtlı yabancılar bulunduğu iddiasını soran muhabirin çenesine dokunup "canım benim" dedi, soruyu yanıtlamadan uzaklaştı
08:33 Tırdan yola düşen kimyasal madde paniğe neden oldu
08:26 CHP lideri Kılıçdaroğlu gündem olan ABD ziyaretinde kimlerle görüştü? Listeyi hesabından yayınladı
07:56 Japonya'da 2 yılın ardından sınırlarda uygulanan Kovid-19 önlemleri kaldırıldı
07:38 Yol kavgası kanlı bitti! Ümraniye'de İBB ekiplerine silahlı saldırı düzenlendi
02:29 Muayenesiz ve sigortasız araçla polisten kaçtı! Yakalanınca söyledikleri şaşırttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2022 09:53:25. #1.11#
SON DAKİKA: CHP lideri Kılıçdaroğlu gündem olan ABD ziyaretinde kimlerle görüştü? Listeyi hesabından yayınladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement