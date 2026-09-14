CHP heyeti Almanya\'da üç günlük örgütlenme programını tamamladı

Haber: İlhan Baba

(KÖLN) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Avrupa'daki yurt dışı örgütlenmesini güçlendirmek ve Almanya'da yaşayan vatandaşların sorunlarını yerinde dinlemek amacıyla üç günlük çalışma programı düzenledi. CHP heyeti, program kapsamında diplomatik temsilcilikler, inanç kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve parti teşkilatlarıyla bir araya geldi.

CHP Yurt Dışından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Semra Dinçer, İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, CHP Almanya Federasyonu Başkanı Özgür Uçma, CHP Düsseldorf Birliği Başkanı ve Almanya Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ayfer Başlık ile beraberindeki heyet, Almanya'daki temasları kapsamında çeşitli görüşmeler yaptı.

Heyetin Almanya'daki ilk ziyaretlerinden biri, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Merkez Camisi'ne yapıldı. Görüşmede, DİTİB'in Almanya'daki çalışmaları ve vatandaşların karşılaştığı sorunlar ele alındı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Semra Dinçer, yurt dışında yaşayan vatandaşların sorunlarının çözümüne katkı sunmak için CHP olarak gerekli desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti.

KÖLN BAŞKONSOLOSLUĞU'NDA GÖRÜŞME

CHP heyeti daha sonra Türkiye'nin Köln Başkonsolosluğu'nu ziyaret etti. Heyet, Başkonsolos Hüseyin Kantem Al ile bir araya geldi. Görüşmede, Almanya'da yaşayan vatandaşların sorunları ve beklentileri değerlendirildi. CHP heyeti, görüşme ve ev sahipliği nedeniyle Başkonsolos Hüseyin Kantem Al'a teşekkür etti.

AABF İLE DAYANIŞMA MESAJI

CHP heyetinin bir diğer durağı, Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu (AABF) oldu. Heyet, AABF Başkanı Hüseyin Mat ve beraberindeki heyetle görüştü. Toplantıda karşılıklı görüş alışverişinde bulunulurken, sivil toplum kuruluşlarıyla diyaloğun ve dayanışmanın güçlendirilmesinin önemi vurgulandı.

AVRUPA'DAKİ CHP ÖRGÜTLERİ BİR ARAYA GELDİ

Programın ikinci gününde, CHP'nin Avrupa'daki yurt dışı örgütlenmesine ilişkin toplantılar yapıldı. Almanya'nın yanı sıra Fransa, Avusturya ve İsviçre'den parti örgütlerinin temsilcileri ve yöneticileri toplantılara katıldı. Toplantılarda Avrupa'daki örgütlerin çalışmaları, karşılaşılan sorunlar ve önümüzdeki dönemde izlenecek yol haritası değerlendirildi. Örgüt yöneticileri, bulundukları bölgelerde yürüttükleri çalışmalar ile vatandaşların beklentileri ve örgütlenme süreçlerine ilişkin görüş ve önerilerini paylaştı. Ayrıca CHP Almanya örgüt yöneticileriyle ayrı bir toplantı gerçekleştirilerek Almanya'daki örgütlenme çalışmaları ele alındı.

CHP'NİN YURT DIŞI ÖRGÜTLENME MODELİ DEĞERLENDİRİLDİ

Programın üçüncü gününde yapılan toplantıda ise CHP'nin yurt dışı örgütlenme modeli, Almanya ve Avrupa'daki çalışmaların daha etkin yürütülmesi, örgütler arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi ve vatandaşlarla daha güçlü bağlar kurulması konuları değerlendirildi. CHP heyeti, yurt dışındaki parti çalışmalarının sürdürüleceğini ve örgütlerin daha güçlü ve koordineli bir yapıya kavuşturulması için çalışmaların devam edeceğini bildirdi.

Üç günlük program boyunca gerçekleştirilen görüşmelerde, Avrupa'da yaşayan vatandaşların sorunlarının doğrudan dinlenmesi ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi öne çıktı. CHP, Avrupa'daki örgütlenmesini güçlendirme, örgütler arasındaki dayanışma ve koordinasyonu artırma ve yurt dışında yaşayan vatandaşların sorunlarını gündeme taşıma çalışmalarını sürdüreceğini belirtti.