CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik: Türkiye Genelinde Yürütülen Mücadeleye Almanya'dan Dayanışma Çok Önemli

Haber: İlhan BABA

(KÖLN) - CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "İstanbul'da Direniş, Almanya'da Dayanışma" mitingi için geldiği Köln'de, "Yurt dışında yaşayan yurttaşlarımızın örgütlü şekilde vereceği destek, Türkiye'deki mücadeleyi daha da güçlendirecektir" dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP Almanya Federasyonu'nun Köln Bergisch Gladbach'ta düzenlediği "İstanbul'da Direniş, Almanya'da Dayanışma" mitingine katıldı.

Özgür Çelik, ANKA Haber Ajansı'na açıklama yaptığı açıklamada yurt dışında yaşayan Türk yurttaşların sorunlarına değinerek, özellikle temsiliyet eksikliğine dikkat çekti. Genel seçimlerde oy kullanmalarına rağmen doğrudan temsil edilemediklerini belirten Çelik, CHP iktidarında yurt dışı seçim çevresi oluşturacaklarını ve yurttaşların kendi temsilcilerini seçeceğini söyledi.

Konsolosluk hizmetleri, diploma denkliği ve çifte vatandaşlık gibi konularda yaşanan sıkıntıların da çözülmesi gerektiğini ifade eden Çelik, bu alanlarda düzenlemeler yapılacağını vurguladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili gelişmelere değinen Çelik, seçilmiş belediye başkanlarının görevden alınmasını ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını eleştirdi. Bu uygulamaların "siyasi müdahale" olduğunu vurgulayan Çelik, yurttaş iradesinin yok sayıldığını söyledi.

CHP'nin Türkiye genelinde yoğun bir mücadele yürüttüğünü belirten Çelik, Genel Başkan Özgür Özel'in liderliğinde yüzün üzerinde miting ve eylem gerçekleştirdiklerini anlattı. Çelik, hem Türkiye'de hem de yurt dışında mücadele devam edileceğini söyledi.

Çelik, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP'nin birinci parti olmasının ardından iktidarın seçimle kazanamayacağını gördüğü için farklı yöntemlere başvurduğunu ifade etti.

Yurt dışındaki yurttaşlara çağrıda bulunan Çelik, CHP'ye üye olmalarını ve mücadeleye destek vermelerini istedi. Çelik, "Yurt dışında yaşayan yurttaşlarımızın örgütlü şekilde vereceği destek, Türkiye'deki mücadeleyi daha da güçlendirecektir" dedi.