CHP Münih Birliği, İmamoğlu için İmza Kampanyası Başlattı - Son Dakika
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CHP Münih Birliği, İmamoğlu için İmza Kampanyası Başlattı

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in öncülüğünde başlatılan imza kampanyasına Münih'ten güçlü destek geldi. CHP Münih Birliği, erken seçim ve Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması için Türk vatandaşlarını stantlarına davet etti.

31.03.2025 10:05  Güncelleme: 11:25
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Haber: İlhan Baba

(MÜNİH) – CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması ve erken seçime gidilmesi çağrısıyla başlatılan imza kampanyasına, CHP Münih Birliği de güçlü destek verdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in başlattığı imza kampanyası, yurt dışında da yankı uyandırdı. CHP Münih Birliği Başkanı Gönül Fidan, yaptığı açıklamada, kampanyayı aynı gün Münih'te başlattıklarını ve bir hafta boyunca Türk nüfusun yoğun olduğu bölgelerde stantlar kuracaklarını belirtti.

Fidan, "Genel Başkanımızın bugün başlattığı imza kampanyasını bizler de Münih'ten başlattık. Bu demokratik çağrıya destek vermek isteyen herkesi stantlarımıza bekliyoruz. Kampanyanın Almanya'nın diğer şehirlerine de yayılacağına inanıyoruz" dedi.

Fidan, ilk gün yüzlerce kişinin imza vermek için sıraya girdiğini ifade ederek, "Bu yoğun katılım, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının Türkiye'deki gelişmelere ne kadar duyarlı olduğunu bir kez daha gösterdi" diye konuştu.

Kampanyaya katılanların erken seçim ve demokrasi taleplerini dile getirdiğini belirten Fidan, "Ülkemizde yaşanan antidemokratik uygulamalar sadece Türkiye'dekileri değil, biz yurt dışında yaşayan vatandaşları da derinden etkiliyor. Erken seçim istiyoruz ve cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nun özgür olması gerektiğine inanıyoruz," sözleriyle kampanyanın amacını vurguladı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya CHP Münih Birliği, İmamoğlu için İmza Kampanyası Başlattı - Son Dakika

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