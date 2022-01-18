Çiftçinin kazmasına dünyanın en büyük patatesi takıldı

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Yeni Zelanda'nın Hamilton şehrinde tarımla uğraşan Colin ve Donna Craig-Brown çifti, bahçelerinde daha önce görmedikleri bir sebzeyle karşılaşmaları nedeniyle büyük panik yaşadılar. Toprağı havalandırdıkları sırada kazmaları sebzeye takılan çift, hemen sebzeyi korumaya aldı.

PATATES OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR

Yaklaşık 7,8 kg ağırlığında olan sebzenin patates olduğu düşünülüyor. Bunun kanıtlanması amacıyla DNA testi yapılacak. Eğer testler sonucunda sebzenin patates olduğu belirlenirse, bu aynı zamanda bir rekoru da beraberinde getirecek. Çünkü dünyanın en büyük patatesi, 5 kilo ağırlığındaki bir patatesin elinde bulunuyordu.

"KENDİLİĞİNDEN BÜYÜMÜŞ"

Buldukları sebze hakkında açıklamalarda bulunan çift ise, "Patates kendi kendine büyümüş ve muhtemelen yaklaşık 2 yıldır da büyüme halindeydi. Ancak biz onu fark etmedik. Şu anda kurumaya ve küflenmeye başladı, ne kadar dayanabileceğini merak ediyoruz" ifadelerini kullandı.