Çin ABD ile İlişkileri Güçlendirmeye Hazır

ÇİN Dışişleri Bakanı Wang Yi, "ABD ile stratejik, istikrarlı ve yapıcı ilişkiler geliştirmeye hazırız" dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin bu ayki dönem başkanlığını yürüten Çin'in girişimiyle, 'BM Şartı'nın Amaç ve İlkelerini Koruyalım, BM Merkezli Küresel Sistemin Otoritesini Güçlendirelim' başlıklı oturum düzenlendi. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenlenen oturuma başkanlık ederek, ABD'nin strateji, sanayi ve ticaret çevrelerinden temsilcilerle görüşme gerçekleştirdi.

Wang Yi görüşmede, oturuma katılanların BM'nin otoritesinin güçlendirilmesi ve gerçek anlamda çok taraflılığın hayata geçirilmesi konusunda ortak beklentilere sahip olduğunu bildirdi. Çin ile ABD arasındaki ilişkilerin barış ve insanlığın geleceğini etkileyebilecek önemde olduğunu kaydeden Wang, iki ülke arasındaki ilişkinin sağlıklı, istikrarlı ve sürdürülebilir şekilde gelişmesinin hem uluslararası toplumun ortak beklentisi hem de iki ülkenin tarihi sorumluluğu olduğunu dile getirdi.

Bakan Wang, Çin'in, ABD ile iki ülke liderleri arasında varılan önemli mutabakatları hayata geçirmeye, stratejik, yapıcı ve istikrarlı ilişkilerin geliştirilmesini hızlandırmaya hazır olduğunu vurgulayarak, görüşmeye katılan tarafların da bu yönde çaba göstermesini umut ettiğini söyledi.

Toplantıya katılan ABD'li temsilciler ise Çin ile ABD'nin büyük ülkeler olduğunun altını çizerek, iki tarafın çeşitli alanlardaki koordinasyonu güçlendirmesi ve küresel meydan okumalarla birlikte mücadele etmesi gerektiğini aktardı.