Çin, ABD'ye yapay zeka alanındaki asılsız suçlamaları durdurma çağrısında bulundu - Son Dakika
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Çin, ABD'ye yapay zeka alanındaki asılsız suçlamaları durdurma çağrısında bulundu

Çin, ABD\'ye yapay zeka alanındaki asılsız suçlamaları durdurma çağrısında bulundu
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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, ABD'nin Çin'e yönelik asılsız suçlama ve karalamaları durdurması gerektiğini bildirdi. Mao, iki ülkenin yapay zeka alanında iş birliğini güçlendirmesi gerektiğini vurguladı.

ÇİN Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Çin'e yönelik asılsız suçlamaları durdurması gerektiğini bildirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, bugün düzenlenen basın toplantısında yapay zeka konusunda açıklamada bulundu. Mao, Çin'deki yapay zeka gelişiminin, ortak istişare, ortak paylaşım ve açık iş birliği anlayışı doğrultusunda kendi gücüne dayanarak elde ettiği bir sonuç olduğunu söyledi.

Çin'in her zaman tarafların iş birliğini güçlendirerek yapay zekanın açık, kapsayıcı ve herkese fayda sağlayan bir alan haline dönüşmesini umduğunu belirten Mao, "ABD'nin iki ülke liderlerinin daha önce vardıkları önemli mutabakatları yerine getirerek Çin'e yönelik asılsız suçlama ve karalamaları durdurmasını gerek. Çin ile ABD yapay zeka alanında iki büyük ülke ve iş birliğini güçlendirmeliler" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Dışişleri Bakanlığı, Yapay Zeka, Teknoloji, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Çin, ABD'ye yapay zeka alanındaki asılsız suçlamaları durdurma çağrısında bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin, ABD'ye yapay zeka alanındaki asılsız suçlamaları durdurma çağrısında bulundu - Son Dakika
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