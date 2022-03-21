Çin'de 132 kişiyi taşıyan uçak düştü-2 - Son Dakika

KAZA NEDENİ BİLİNMİYOR

Global Times'ın haberinde, MU 5735 kuyruk numaralı Boeing 737 tipi yolcu uçağının düşme nedeninin henüz bilinmediği aktarıldı. Çin medyası, 133 olan yolcu sayısını 132 olarak güncelledi. Uçağın ülkenin Kunming kentinde bulunan Kunming Changshui Uluslararası Havalimanı'ndan kalkış yaptığı ve ülkenin Guangdong eyaletindeki Guangzhou kentine sefer yaptığı belirtildi.

Çin Doğu Havayolları'na ait uçağın Haziran 2015'te servise başladığı ve 6 yıldan fazladır kullanıldığı aktarıldı.