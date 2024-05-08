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Çin'de bir gelin adayı, 27 yaşında biyolojik olarak erkek olduğunu öğrendi; karın bölgesinde testisler bulunduğu tespit edildi.

Kendini keşfetmek çoğu kişi için yavaş ama anlamlı bir süreçtir. Ancak Çin'deki bir gelin adayı için bu süreç, 27 yıl sonra biyolojik olarak erkek olduğunu öğrenince hayatını tamamen değiştirdi. Hastanede yapılan bir test, onun karın bölgesinde gizlenmiş testisleri olduğunu ortaya çıkardı.

Li Yuan adlı bu 27 yaşındaki gelin adayı, Hubei Eyaleti'nden ve ergenlikten bu yana cinsel gelişim komplikasyonları yaşamıştı. Adet görmemiş ve göğüs gelişimi gecikmişti. 18 yaşında, anormal hormon seviyeleriyle teşhis edildi ancak önerilen kromozom testini yaptırmadı.

Li, evlenmek üzereyken yakın zamanda kapsamlı bir sağlık kontrolünden geçti. Kadın doğum uzmanı, ona konjenital adrenal hiperplazi (KAH) teşhisi koydu. Bu nadir görülen hastalık, vücudun bazı hormonları üretme yeteneğini etkiler ve vücut telafi olarak başka bir hormonu fazla üretir. Li'nin her iki ebeveyni de hastalık için resesif genler taşıdığı için hastalığı miras alma ihtimali %25'ti.

Yapılan testler, Li'nin Y kromozomlarına sahip olduğunu gösterdi ve dolayısıyla kromozomal olarak erkek olduğu doğrulandı. South China Morning Post'a göre, Li, kanser geliştirme riski yüksek olduğu için doktorunun önerisi üzerine karın bölgesindeki testisleri ameliyatla aldırdı.

Ameliyat başarılı geçmesine rağmen Li'nin düzenli olarak hastaneye giderek kontrollerini yaptırması ve hormonal tedavi görmesi gerekiyor.

Li'nin bu şaşırtıcı durumu nedeniyle düğününün iptal edilip edilmediği bilinmiyor.