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Çin'de 6,2 Büyüklüğünde Deprem: En Az 116 Ölü - Son Dakika
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BBC

Çin'de 6,2 Büyüklüğünde Deprem: En Az 116 Ölü

Çin'in Gansu eyaletinde meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremde en az 116 kişi hayatını kaybetti, 220 kişi yaralandı. Deprem, komşu eyalet Qinghai'de de hissedildi ve artçı depremler meydana geldi. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Çin\'de 6,2 Büyüklüğünde Deprem: En Az 116 Ölü
19.12.2023 - 06:58,
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Çin'in kuzeydoğusundaki Gansu eyaletinde meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremde en az 116 kişi hayatını kaybetti, 220 kişi de yaralandı.

Yetkililer yerel saatle 16.00'da meydana gelen depremin Gansu'nun yanı sıra komşu eyalet Qinghai'de de hissedildiğini, daha sonra 10'a yakın artçı deprem meydana geldiğini açıkladı.

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu ise 10 kilolemetre derinlikte meydana gelen depremin büyüklüğünü 5,9 olarak açıkladı.

Daha sonra Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde de 5,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin can ve mal kaybına yol açıp açmadığı henüz bilinmiyor.

Yetkililer Gansu'da 105, Qinghai'de 11 kişinin hayatını kaybettiğini; Gansu'da 96, Qinghai'de 124 kişinin yaralandığını duyurdu.

Gansu'da arama kurtarma çalışmalarına binlerce yardım görevlisi katılıyor.

Görevliler, yüksek rakımlı bölgede çok soğuk hava koşullarında çöken binaların enkazında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Depremden etkilenen bölgelerde halka, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü yerlerden uzak durma ve yolları görevlilere bırakma çağrısı yapıldı.

Elektrik ve su sıkınıtısının bazı bölgelerde arama ve kurtarma çalışmalarını aksattığı bildiriliyor.

Gansu, Çin'in en fakir bölgelerinden biri.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, bölgede kurtarma çalışmalarının aralıksız yürütülmesi talimatı verdi.

Şi, "Arama ve kurtarma çalışmalarının gerçekleştirilmesi, yaralıların zamanında tedavi edilmesi ve kayıpların en aza indirilmesi için her tür çaba gösterilmeli" dedi.

Özellikle tektonik Avrasya, Hindistan ve Pasifik levhalarının kesişim noktasındaki birçok fay hattının bulunduğu Çin'de sık sık depremler meydana geliyor.

Eylül ayında ülkenin güneyindeki Siçuan eyaletindeki meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde 60'dan fazla kişi hayatını kaybetmişti.

1920'de Gansu eyaletinde meydana gelen depremde ise 200 binden fazla kişi yaşamını kaybetmiş, bu deprem 20. yüzyılın en fazla can kaybına yol açan depremlerinden biri olarak tarihe geçmişti.

Kaynak: BBC
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