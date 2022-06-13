Çin'de iki yüz yeni koronavirüs vakası tespit edildi - Son Dakika
Üye Girişi
BBC

Çin'de iki yüz yeni koronavirüs vakası tespit edildi

13.06.2022 09:50
Çin'de iki yüz yeni koronavirüs vakası tespit edildi

Çin'de son koronavirüs dalgasının kontrol altına alınması için milyonlarca kişinin kitlesel bir aşılama kampanyasına dahil edileceği belirtildi.

Çin'de son koronavirüs dalgasının kontrol altına alınması için milyonlarca kişinin kitlesel bir aşılama kampanyasına dahil edileceği belirtildi.

Tespit edilen son iki yüz kadar yeni vakanın Pekin'de çeşitli barlara giden tek bir kişi tarafından yayıldığı açıklandı. Tek bir bardan yayıldığı sanılan yeni vaka sayısının ise 166 olduğu sanılıyor.

Pekin'de önümüzdeki üç gün boyunca her gün PCR testi yapılması herkes için zorunlu hale getirildi.

Pekin ve Şangay'da koronavirüse yakalanmış kişilerin bulunduğu binalara girip çıkmış kişilerin testleri negatif çıksa dahi karantinaya girmeleri şart koşuldu.

Kentte uluslararası yolcuların taleplerini karşılamak için geniş karantina merkezleri de kuruldu.

Çin bunun sürdürülemez olduğu eleştirilerine karşın sıfır Covid politikası uygulamaya devam ediyor.

Pekin'de vaka sayısı uluslararası rakamlarla kıyaslayınca düşük görülse de ülke geneline vurulunca yüksek kabul ediliyor.

Vakaların çoğu tek bir bardan yayıldı

Son salgın dalgasının Chaoyang semtinin eğlence merkezi Sanlitun'daki Heaven Süpermarket Barı'ndan yayıldığı sanılıyor.

Semtte yüzlerce insanın yaşadığı iki binada bir kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından ağır karantina tedbirleri alındı.

Pekin'de son günlerde Sanlitun'da eğlenmeye giden kişilerin yetkili mercilere görünmeleri yönünde telefon mesajları aldıkları da belirtiliyor.

Başkentte öğrenim gören çocukların da okullarının tatil edildiği, bu hafta eğitime başlaması gereken okulların kapalı kalacağı açıklandı.

Pekin'de 22 Nisan tarihinden bu yana yaklaşık 2 bin yeni koronavirüs vakası tespit edilmişti.

YORUMLAR
500
Karadeniz'deki renk değişiminin 'Polen' kaynaklı olduğu tespit edildi Karadeniz'deki renk değişiminin 'Polen' kaynaklı olduğu tespit edildi
Kaynak: BBC

Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Çin'de iki yüz yeni koronavirüs vakası tespit edildi - Son Dakika

BBC
Bu haber BBC tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. BBC tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı BBC kurumudur.

Son Dakika
09:43 İlk Çin İmparatoru'nun mezarı binlerce askerden oluşuyor! İşte Terrakotta Ordusu'nın gizemi
09:36 Aleyna Tilki arkasını dönerek poz verdi, kalçasını görenler şaşkınlığını gizleyemedi
09:23 Galatasaray'da başkan Dursun Özbek İstanbul'a yıldız yağdıracak! Witsel, Isco gibi isimler listede...
09:21 Yıldız Tilbe'den ekmeğin üzerine ayakkabı koyan ZARA markasına zehir zemberek sözler: O nimet sizi çarpsın, alçaklar!
09:02 Ankara'da meydana gelen sel sebebiyle yıkılan istinat duvarının altında kalan otomobil kağıt gibi ezildi
08:43 Zamlarla birlikte gelen 'doğal gaz müjdesi'nde gelişme: Borular bugün denize iniyor
08:38 Günlerdir etkili olan sağanak yağış hayatı altüst etti! Ankara'da 3 kişi hayatını kaybetti, Sivas'ın Gemerek ilçesinde eğitime ara verildi
07:59 Van'da meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin ardından evlerde çatlaklar oluştu
07:58 Düğünde kavga ettiği misafirlerin üstüne otomobille daldı, tekme tokat dayak yedi!
07:54 Bakan Varank açıkladı: Yerli otomobil TOGG için vekiller şimdiden sıraya girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2022 09:55:18. #1.11#
SON DAKİKA: Çin'de iki yüz yeni koronavirüs vakası tespit edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement