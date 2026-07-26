Çin'de Sel Felaketi: 10 Ölü, 23 Yaralı - Son Dakika
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Çin'de Sel Felaketi: 10 Ölü, 23 Yaralı

Çin\'de Sel Felaketi: 10 Ölü, 23 Yaralı
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Gansu eyaletindeki şiddetli yağışlar nedeniyle 10 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi yaralandı.

ÇİN'in Gansu eyaletinde şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen selde 10 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi yaralandı.

Çin basını, ülkenin kuzeybatısındaki Gansu eyaletinin Dingxi kenti ve çevresinde şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen ani seller sonucu 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 23 kişinin yaralandığını duyurdu. Yetkililer, Dingxi'de kamp yapan bir grup turistin, sel nedeniyle mahsur kaldığını belirterek, arama kurtarma çalışması başlatıldığını kaydetti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Çin'de Sel Felaketi: 10 Ölü, 23 Yaralı - Son Dakika

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