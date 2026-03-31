Çin'de Tünel Patlaması: 4 Ölü, 9 Yaralı - Son Dakika
Çin'de Tünel Patlaması: 4 Ölü, 9 Yaralı

Çin\'de Tünel Patlaması: 4 Ölü, 9 Yaralı
31.03.2026 12:52
Çongçing'deki otoyol tünelinde meydana gelen patlamada 4 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

ÇİN'in güneybatısındaki Çongçing kentinde yapımı devam eden bir otoyol tünelinde meydana gelen patlamada 4 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Çin'in Çongçing kentine bağlı Vancou bölgesinde, Hubey ve Siçuan eyaletlerini birbirine bağlayan ulusal otoyol projesinin tünel inşaatında dün yerel saatle 15.10 sıralarında patlama meydana geldi. Yerel yetkililer, olayda ilk etapta 1 kişinin kaybolduğunu ve 12 kişinin yaralandığını bildirdi. Arama kurtarma ekiplerinin gece saatlerinde kayıp işçinin cansız bedenine ulaştığı, hastaneye kaldırılan yaralılardan 3'ünün ise yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadığı açıklandı. Olayda toplam can kaybı 4'e yükselirken, 9 kişinin tedavisinin sürdüğü aktarıldı.

Patlamanın tünelde sıkışan yanıcı bir gazdan kaynaklandığı ihtimali üzerinde durulurken, olay yerinin kordon altına alındığı ve patlamanın kesin nedenine ilişkin başlatılan soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Çin'de Tünel Patlaması: 4 Ölü, 9 Yaralı - Son Dakika

SON DAKİKA: Çin'de Tünel Patlaması: 4 Ölü, 9 Yaralı - Son Dakika
