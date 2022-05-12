Çin'de yolcu uçağı alev alev yandı: 113 yolcu ile 9 mürettebat tahliye edildi - Son Dakika
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Çin'de yolcu uçağı alev alev yandı: 113 yolcu ile 9 mürettebat tahliye edildi

12.05.2022 11:21

Çin'in Chongqing kentindeki havalimanında bir yolcu uçağı kalkış yaparken pistte alev aldı. Uçaktaki 113 yolcu ile 9 kişilik mürettebat tahliye edilirken yaşanan olayda 40'tan fazla yolcu hafif şekilde yaralandı.

Çin'in güneybatısındaki Chongqing kentinde bulunan Jiangbei Uluslararası Havalimanı'ndan Tibet Özerk Bölgesi'ndeki Nyingchi kentine gitmeye hazırlanan uçakta kalkış sırasında teknik bir arıza yaşandı.

40'TAN FAZLA YOLCU HAFİF YARALANDI

Tibet Havayolları'na ait Airbus A319 tipi uçakta sorun tespit eden pilotların müdahalesi sonucu kalkışın durduruldu, pistten sapan uçağın motoru alev aldı. Uçaktaki 113 yolcu ile 9 kişilik mürettebat tahliye edildi ve 40'tan fazla yolcu hafif şekilde yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

China Eastern Airlines'e ait bir uçak yaklaşık iki ay önce düşmüş, uçaktaki 132 kişi yaşamını yitirmişti.

Çin'de 122 kişiyi taşıyan uçak pistte alev aldı
Çin'de 122 kişiyi taşıyan uçak pistte alev aldı
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Çin'in Güneybatısında Yolcu Uçağı Pistten Çıkıp Alev Aldı: 40 Yaralı Çin'in Güneybatısında Yolcu Uçağı Pistten Çıkıp Alev Aldı: 40 Yaralı Çin'de yolcu uçağı kalkış sırasında alev aldı Çin'de yolcu uçağı kalkış sırasında alev aldı

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Çin Halk Cumhuriyeti, Chongqing, Tibet, Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Dünya Çin'de yolcu uçağı alev alev yandı: 113 yolcu ile 9 mürettebat tahliye edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çin'de yolcu uçağı alev alev yandı: 113 yolcu ile 9 mürettebat tahliye edildi - Son Dakika
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