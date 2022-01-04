Çin'deki karantina, insanları değiş tokuş yapacak noktaya getirdi! Telefon verip lahana alıyorlar!

Çin'in 13 milyon nüfuslu Xi'an kentinde halk 23 Aralık'tan bu yana evlerinde karantinada. Vatandaşlar, yiyecek satın almak için bile dışarı çıkamıyorlar.

GIDA SIKINTISI BAŞLADI

Ancak bu durum nedeniyle son günlerde birçok kent sakini sosyal medyada çeşitli şikayetler dile getirmeye başladı. Yetkililer hanelere bedava gıda sağlarken, bazıları yiyeceklerinin bittiğini ya da hiç yardım almadıklarını söyledi.

LAHANA KARŞILIĞI SİGARA

Gelen fotoğraflarda, lahana karşılığı sigara, bulaşık deterjanı karşılığı elma ve hijyenik ped karşılığı sebze değiş tokuş edenler görülüyor. Bir gencin Switch oyun konsolunu bir paket hazır makarna ve iki çörek karşılığında verdiği öğrenilirken, Wang soyadlı bir kent sakini ise yaptığı açıklamada "İnsanlar aynı binadakilerle değiş tokuş ediyor, çünkü yeterli yiyecekleri yok" diyor. Başka bir adamın pirinç karşılığında akıllı telefonunu ve tabletini verdiği bildirildi.

"İLKEL TOPLUMA GERİ DÖNÜŞ"

Bir Weibo kullanıcısı da "Çaresiz vatandaşlar, değiş tokuş çağına geri döndü. Kulak çubuğu patatesle değiştiriliyor" derken, bir kullanıcı da durumu "ilkel topluma geri dönüş" diye tanımladı. Ancak duruma daha iyimser bakanlar da kendileriyle yiyeceklerini paylaşan komşularının nezaketinden bahsediyor.

Xi'an şu anda Çin'de Covid salgınının merkez üssü ve yetkililer çok sert önlemlere başvurdu. Salgın, sıfır vaka stratejisi güden Çin'de görülen en kötü durum. Hükümet, Çin Yeni Yılı gelecek ayki Pekin Kış Olimpiyatları öncesi vakaları yok etmeyi amaçlıyor.