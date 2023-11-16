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Çin'deki Kömür Madeni Yangınında 26 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Çin'deki Kömür Madeni Yangınında 26 Kişi Hayatını Kaybetti

Çin\'deki Kömür Madeni Yangınında 26 Kişi Hayatını Kaybetti
16.11.2023 13:26  - Güncelleme: 13:26

Çin'in Shanxi eyaletine bağlı Lüliang kentinde bulunan bir kömür madeni şirketine ait binada çıkan yangında 26 kişi hayatını kaybetti, 38 kişi yaralandı. Yangının nedeni henüz belirlenemezken, itfaiye ekipleri 8 saat süren müdahale sonucunda alevleri söndürebildi. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, olayın nedeninin en kısa sürede tespit edilerek sorumluların bulunmasını istedi ve kilit endüstrilerdeki potansiyel risklerin araştırılması gerektiğini vurguladı.

Çin'in kuzeyindeki Shanxi eyaletine bağlı Lüliang kentindeki bir kömür madeni şirketine ait binada çıkan yangında 26 kişi öldü, 38 kişi yaralandı.

Çin'in Shanxi eyaletinde bulunan Lüliang kentindeki Yongju Coal şirketine ait 4 katlı binada yerel saatle 06.50'de yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kurtarma çalışmalarının ardından 64 kişi hastaneye kaldırılırken, 26'sı yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 38 kişinin ise tedavisi sürüyor.

8 saat sonra söndürüldü

Yangının nedeninin belirlenmesi amacıyla ekip kurulduğu bilgisi paylaşıldı. Lüliang itfaiyesi alevler yaklaşık 8 saat sonra söndürebildi. Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'ne katılmak üzere ABD'de bulunan Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ilgili birimlere talimat göndererek yetkililerden yaralıların tedavisi için her türlü çabanın gösterilmesini ve olayın nedeninin en kısa sürede tespit edilerek sorumluların bulunmasını istedi. Xi Jinping, tüm bölgelerin ve ilgili birimlerin yangından ders alması gerektiğini, kilit endüstrilerdeki potansiyel risklerin araştırılması ve insanların can ve mal güvenliğinin korunması için çaba harcanmasının büyük önem taşıdığını vurguladı. - PEKİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Dünya Çin'deki Kömür Madeni Yangınında 26 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çin'deki Kömür Madeni Yangınında 26 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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