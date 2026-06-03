Çin'den ABD-İran Gerilimine Diplomatik Çözüm Çağrısı - Son Dakika
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Çin'den ABD-İran Gerilimine Diplomatik Çözüm Çağrısı

Çin\'den ABD-İran Gerilimine Diplomatik Çözüm Çağrısı
03.06.2026 13:09
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Çin, ABD-İran anlaşmazlıklarının siyasi yollarla çözülmesini istedi.

ÇİN Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, ABD- İran arasındaki anlaşmazlıkların siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesi gerektiğini bildirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, bugün düzenlenen basın toplantısında ABD-İran gerilimine ilişkin açıklamada bulundu. Mao Ning, Çin'in mevcut gelişmelerden derin endişe duyduğunu söyleyerek, savaşın hiçbir tarafın menfaatine olmadığını belirtti. Mao, "İlgili tüm taraflar, barış fırsatını değerlendirmeli, anlaşmazlıkları siyasi ve diplomatik yollarla çözmek için ısrar etmeli" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Çin'den ABD-İran Gerilimine Diplomatik Çözüm Çağrısı - Son Dakika

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