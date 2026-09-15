Çin'den ABD'ye uzaydaki askeri yığınağı durdurma çağrısı
Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'yi uzayda askeri gücünü genişletmeyi durdurmaya çağırdı. Sözcü Guo Jiakun, Çin'in uzayın silahlandırılmasına ve savaş alanına dönüştürülmesine karşı olduğunu, küresel stratejik istikrarın somut adımlarla korunması gerektiğini söyledi.
ÇİN Dışişleri Bakanlığı, ABD'yi uzayda askeri gücünü genişletmeyi durdurmaya çağrısında bulundu.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, bugün düzenlenen basın toplantısında, ABD Hava Kuvvetleri'nin yörüngede bir uzay silahı bulundurduğunu doğruladığına ilişkin haberlerle ilgili soruyu yanıtladı. Guo, Çin'in her zaman uzayın barışçıl amaçlarla kullanılmasını savunduğunu söyledi. Uzay güvenliğinin korunmasına destek verdiklerini belirten Guo, "Çin uzayın silahlandırılmasına, savaş alanına dönüştürülmesine ve uzayda silahlanma yarışına karşı" dedi.
Sözcü Guo, ABD'ye uzayda askeri yığınak yapmayı ve savaş hazırlıklarını durdurma çağrısında bulunarak, küresel stratejik istikrarın somut adımlarla korunması gerektiğini bildirdi.
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