Çin\'den İran Nükleer Sorunu İçin Diyalog Çağrısı

ÇİN, İran nükleer sorununun çözümü için ilgili tüm taraflara diyalog çağrısında bulundu.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, bugün Pekin'de düzenlenen basın toplantısında ABD-İran görüşmelerine ilişkin değerlendirmede bulundu. Mao Ning, nükleer silahların yayılmasının önlenmesine yönelik uluslararası sistemin otoritesinin korunmasının önemini vurgulayarak, ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının başlamasından bu yana Çin'in ilgili taraflarla yakın temasını sürdürdüğünü bildirdi. Mao, "Çatışmaların sona ermesi ve bölgede barışın yeniden sağlanması için aktif çaba gösteriyoruz" dedi.