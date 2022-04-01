Çin Dışişleri Bakanı: Ukrayna Krizinde Diyalog Tek Çözümdür - Son Dakika

HEFEİ, 1 Nisan (Xinhua — Wang bu açıklamayı, Çin'in Anhui eyaletinin Tunxi bölgesinde Afganistan'ın ve bu ülkeye komşu ülkelerin yetkililerini biraraya getiren ve Afganistan meselesinin ele alındığı dışişleri bakanları düzeyindeki toplantının ardından düzenlenen basın toplantısında yaptı.

Wang, "Son günlerde muhataplarımla Ukrayna meselesi hakkında yoğun ve derinlemesine görüş alışverişinde bulundum. Tüm taraflar Çin'in tutumunu anladıklarını ifade ettiler ve Çin'in rolü hakkında olumlu yorumlarda bulundular" dedi.

Çin Dışişleri Bakanı, "Tutumumuz tutarlıdır. Çin, tüm sıcak konularda barış, diyalog ve adaletin yanındadır. Tavrımız da nettir. Tüm zorlukları ele alırken sorumlu ve yapıcı bir rol oynamaya gayret gösteriyoruz" diye ekledi. Wang Çin'in tutumunu beş esas üzerinden açıkladı.

Birincisi, Çin, barış görüşmelerini desteklerken doğru istikamette kalmaya bağlı kalıyor. Çin, diyalog ve müzakerenin tek çözüm olduğunu savunuyor, yangına körükle gitmeye ve çatışmayı yoğunlaştırmaya karşı çıkıyor, ateşkes çağrısı yapıyor ve Rusya ile Ukrayna arasında doğrudan görüşmeleri destekliyor.

İkincisi, Çin, uluslararası ilişkileri yöneten temel normları destekliyor. BM Antlaşması'nın amaç ve ilkelerinin yanı sıra tüm ülkelerin egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesini savunuyor ve küçük ve orta büyüklükteki ülkelerin jeopolitiğin ön saflarına itilmesine karşı çıkıyor.

Üçüncüsü, Çin, Soğuk Savaş zihniyetine dönüşün engellenmesi gerektiği konusunda ısrar ediyor. Çin, ülkelerin ya dost ya da düşman olarak görülmesi anlamına gelen kamplar arası cepheleşmeye katılmıyor. Çin, bunun yerine, uluslararası dayanışmayı teşvik etmeye; ortak, işbirliğine dayalı, kapsamlı ve sürdürülebilir güvenliği savunurken, tüm tarafların meşru endişelerine saygı gösterip bunları ele almaya kararlıdır.

Dördüncüsü Çin, tüm ülkelerin meşru hakları ve çıkarlarının korunmasını destekliyor. Çin uluslararası hukuku ihlal eden tek taraflı yaptırımlara karşı çıkıyor ve normal ekonomik ve ticari alışverişlere ve insanların hayatlarına zarar vermekten kaçınmak için uluslararası endüstriyel ve tedarik zincirlerinin korunması çağrısında bulunuyor.

Beşincisi Çin, Asya-Pasifik bölgesinde barış ve istikrarı pekiştirmeye bağlıdır. Çin, komşuluk ilişkilerinde dostluk, dürüstlük, karşılıklı fayda ve kapsayıcılık siyaseti yürütmeye kararlıdır. Çin, Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgede bir blok çatışmasını kışkırtmak için Hint-Pasifik stratejisini kullanmasından endişe ediyor. Çin, bölgesel entegrasyon ve işbirliğini hızlandırmak ve güçlükle kazanılan kalkınma ivmesini korumaya çalışıyor.

Çin Dışişleri Bakanı, BM Güvenlik Konseyi'nin daimi bir üyesi olarak Çin'in, barış görüşmelerini teşvik etmede ve barışı korumada, ilgili tarafların iradesine ve Ukrayna krizindeki gelişmelere uygun olarak yapıcı bir rol oynamak için uluslararası toplumla birlikte çalışmaya devam edeceğini de vurguladı.