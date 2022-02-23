Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: ABD sorunların çözümünde hiçbir zaman etkili olmadı - Son Dakika
Üye Girişi

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: ABD sorunların çözümünde hiçbir zaman etkili olmadı

23.02.2022 15:51

Çin Dışişleri Bakanlığı yaptığı son açıklamada, Rusya'ya karşı yaptırım kararı alan ve Ukrayna'ya silah ve ekipman desteği vereceğini açıklayan Amerika Birleşik Devletleri'nin iki ülke arasında yaşanan gerginliği artırdığını savundu.

UKRAYNA-RUSYA KRİZİNİ ABD KÖRÜKLÜYOR

Yaptığı açıklamaların devamında ABD'yi eleştirmeye devam eden Hua Chunying ekonomik yaptırımların gerginliği artıracağını belirterek, tüm dünya ülkelerini konu hakkında hassas olmaya çağırdı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying: ABD yangına benzin döküyor
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying'in açıklamaları şöyle:

"Eğer biri başkalarını suçlarken ateşe benzin döküyorsa (ABD) bu sorumlu ve ahlaklı bir davranış olmaz. ABD yaptırımları sorunların çözümünde hiçbir zaman etkili bir yol olmadı."

YORUMLAR
500
Biden, Çin'in batarya pazarı üzerindeki hakimiyetine karşı çalışmaları açıkladı Biden, Çin'in batarya pazarı üzerindeki hakimiyetine karşı çalışmaları açıkladı Dışişleri Bakanı Wang'dan Ukrayna açıklaması: 'Çin önümüzdeki günlerde tüm taraflarla temas kuracak' Dışişleri Bakanı Wang'dan Ukrayna açıklaması: 'Çin önümüzdeki günlerde tüm taraflarla temas kuracak'

Tam Gemi Şok Denemeleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Dışişleri Bakanlığı, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: ABD sorunların çözümünde hiçbir zaman etkili olmadı - Son Dakika


Son Dakika
15:46 Doktora şiddet uygulayan kadının ilk ifadesine ulaşıldı: O bana saldırdı
15:40 Kazadan sonra kendi hayatını düşünmeden eşinin nerede olduğunu sordu!
15:35 Yasemin Özilhan 45 bin TL'lik ürün paylaştı! Sosyal medya ayağa kalktı
14:44 UKOME'den İBB'nin yeni taksi teklifine 13. kez ret
15:17 Ankara'da doktora şiddet uygulayan kadın, sosyal medyada gündem oldu!
15:13 Rusya geri adım atmıyor! Putin, Batı'ya mesaj gönderdi: Ordumuzu güçlendirmeye devam edeceğiz
15:10 Ukrayna'da sivil halktan iç acıtan manzaralar: Okullara giden çocukların giysilerinde kan grupları yazıyor
14:54 Kremlin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'in telefon görüşmesi yapacağını açıkladı
14:45 Oğlum'da bu akşam neler olacak? Zeynep Tuğrul'un elinden kurtulabilecek mi?
14:38 Kuruluş Osman'da bu akşam neler olacak? Osman Bey Geyhatu'yu Bitinya'dan söküp atmaya ant içiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2022 15:56:56. #1.11#
SON DAKİKA: Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: ABD sorunların çözümünde hiçbir zaman etkili olmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement