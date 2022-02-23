Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: ABD sorunların çözümünde hiçbir zaman etkili olmadı - Son Dakika

UKRAYNA-RUSYA KRİZİNİ ABD KÖRÜKLÜYOR

Yaptığı açıklamaların devamında ABD'yi eleştirmeye devam eden Hua Chunying ekonomik yaptırımların gerginliği artıracağını belirterek, tüm dünya ülkelerini konu hakkında hassas olmaya çağırdı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying'in açıklamaları şöyle:



"Eğer biri başkalarını suçlarken ateşe benzin döküyorsa (ABD) bu sorumlu ve ahlaklı bir davranış olmaz. ABD yaptırımları sorunların çözümünde hiçbir zaman etkili bir yol olmadı."