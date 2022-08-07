Çin'den Beyaz Saray'ın tatbikat açıklamasına tepki - Son Dakika
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Çin'den Beyaz Saray'ın tatbikat açıklamasına tepki

07.08.2022 10:37
Çin'den Beyaz Saray'ın tatbikat açıklamasına tepki

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying, Beyaz Saray'ın, Çin'in Tayvan adası etrafındaki tatbikatına ilişkin 'tehlikeli ve sorumsuzca' değerlendirmesine tepki gösterdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying, Beyaz Saray'ın, Çin'in Tayvan adası etrafındaki tatbikatına ilişkin 'tehlikeli ve sorumsuzca' değerlendirmesine tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Chunying, "Sorumluluktan bahseden ABD, Pelosi'nin Tayvan ziyaretini durdurmalıydı. Çin'in kapılarında gövde gösterisi yapmayı, Çin'in içişlerine karışmayı bırakmalıydı. Tek-Çin politikasını ihlal etmek ve içini boşaltmak için salam taktiklerini kullanmayı bırakın, Tayvan ile ilişkileri geliştirmeyi bırakın ve Tayvan'a silah satışını durdurun" dedi.

BEYAZ SARAY SÖZCÜSÜ AÇIKLAMIŞTI

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean Pierre, düzenlediği basın toplantısında gelen soru üzerine Çin'in Tayvan adası etrafındaki askeri tatbikatını 'sorumsuzca' diyerek nitelendirmişti. Pierre, "Yaptıkları temelde sorumsuzluktur. Bölgedeki çıkarlarımızı ve değerlerimizi savunurken, Pekin ile açık iletişim hatlarını sürdürme çabalarımıza devam edeceğiz" demişti.


YORUMLAR
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Cezayir: Tayvan Çin topraklarının ayrılmaz bir parçasıdır Cezayir: Tayvan Çin topraklarının ayrılmaz bir parçasıdır ABD, Çin Büyükelçisini Beyaz Saray'a çağırdı ABD, Çin Büyükelçisini Beyaz Saray'a çağırdı
Kaynak: DHA

Çin Halk Cumhuriyeti, Dışişleri Bakanlığı, Beyaz Saray, Tayvan, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Çin'den Beyaz Saray'ın tatbikat açıklamasına tepki - Son Dakika

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