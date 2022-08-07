Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean Pierre, düzenlediği basın toplantısında gelen soru üzerine Çin'in Tayvan adası etrafındaki askeri tatbikatını 'sorumsuzca' diyerek nitelendirmişti. Pierre, "Yaptıkları temelde sorumsuzluktur. Bölgedeki çıkarlarımızı ve değerlerimizi savunurken, Pekin ile açık iletişim hatlarını sürdürme çabalarımıza devam edeceğiz" demişti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Chunying, "Sorumluluktan bahseden ABD, Pelosi'nin Tayvan ziyaretini durdurmalıydı. Çin'in kapılarında gövde gösterisi yapmayı, Çin'in içişlerine karışmayı bırakmalıydı. Tek-Çin politikasını ihlal etmek ve içini boşaltmak için salam taktiklerini kullanmayı bırakın, Tayvan ile ilişkileri geliştirmeyi bırakın ve Tayvan'a silah satışını durdurun" dedi.

Kaynak: DHA

Çin Halk Cumhuriyeti, Dışişleri Bakanlığı, Beyaz Saray, Tayvan, Dünya, Son Dakika

Son Dakika › Dünya › Çin'den Beyaz Saray'ın tatbikat açıklamasına tepki - Son Dakika

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