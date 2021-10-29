Üye Girişi
Çin'in füze testi ABD'yi endişelendirdi: Acilen bir şeyler yapmamız gerekiyor - Son Dakika

Çin'in füze testi ABD'yi endişelendirdi: Acilen bir şeyler yapmamız gerekiyor

29.10.2021 12:02

Çin'in hipersonik füze testi ABD'de büyük endişe yaratırken, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley'in ardından bir açıklama da en kıdemli ikinci general John Hyten'dan geldi. Önümüzdeki ay emekli olmaya hazırlanan Hyten, "Çin'in ilerleme hızı baş döndürücü. Acilen bir şeyler yapmazsak Rusya ve ABD'yi geçecekler" ifadelerini kullandı. Hyten ayrıca Çin'in yanında Rusya'yı da en yakın tehdit olarak nitelendirdiğini aktardı.

Çin'in hipersonik Füze testi, ABD hipersonik testinin başarısız olması ve ABD ile Çin arasındaki Tayvan geriliminin zirveye taşınması ile son günlerde tüm gözler iki süper güç ABD ve Çin'in üzerine çevrildi.

ÇİN'DEN DUYULAN ENDİŞEYİ YİNELEDİ

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley'in ardından ABD'nin en kıdemli ikinci generali de yaptığı açıklamada, Çin ordusunun yetenek geliştirme hızının "şaşırtıcı" olduğunu ve ABD'nin acımasız bürokrasiye takıldığına dikkat çekerek ABD'nin Çin'den duyduğu endişeyi yineledi.

ÇİN EN HIZLI, RUSYA EN YAKIN TEHDİT

Önümüzdeki ay emekli olmaya hazırlanan Genelkurmay Başkan Yardımcısı General John Hyten, Savunma Bakanı Lloyd Austin'in Çin'i "hızlı bir tehdit" olarak değerlendirmesine katıldığını belirtirken Rusya'yı da en yakın tehdit olarak nitelendirdi.

"TEST OLDUKÇA ENDİŞE VERİCİ"

General Hyten, Çin'in yaz boyunca gerçekleştirdiği hipersonik füze testi hakkında bilinenleri detaylandırmayı reddederken sadece bir testin gerçekleştiğini ve "çok endişe verici" olduğunu doğruladı.

ABD alarmda! Çin'in füze testi üst düzey komutanları korkuttu: Acilen bir şeyler yapmamız gerekiyor

"BİR ŞEYLER YAPMAMIZ GEREK YOKSA RUSYA VE ABD'Yİ GEÇECEKLER"

ABD'li komutan, Defence Writers Group yuvarlak masasında gazetecilere yaptığı açıklamada "Çin'in ilerleme hızı baş döndürücü. Hareket ettikleri hız ve izledikleri yörüngeyi değiştirmek için bir şey yapmazsak Rusya ve ABD'yi geçecek. Bu yüzden acilen bir şeyler yapmamız gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Hyten sözlerine şöyle devam etti;

"Sadece Amerika Birleşik Devletleri değil, müttefiklerimiz de dikkatli olmalı. Son dönemde marjinal ilerleme kaydetmemize rağmen, Savunma Bakanlığı hala inanılmaz derecede yavaş. İstersek hızlı gidebiliriz ama yerleştirdiğimiz bürokrasi acımasız."

"PLAN YAPMAMIZ GEREKİYOR"

1500'den fazla konuşlandırılmış nükleer silahları nedeniyle Rusya'nın ABD için en yakın tehdit olduğuna dikkat çeken Hyten,Çin'in bunun kabaca yüzde 20'sine sahip olduğunu söyledi. Hyten ayrıca, Çin'in inşa ettiği hipersonik ve nükleer silahların sadece Tayvan ile ilgili olmadığını iddia ederek "Tam aksine onlar Amerika Birleşik Devletleri için. Bu tehdide karşı bir plan yapmalıyız ve buna hazır olmalıyız ve inşa ettikleri silahlarla bizi bu pozisyona onlar sokuyor." dedi

ABD'NİN BAŞARISIZLIĞININ SEBEBİ NE?

ABD hipersonik testinin başarısız olması ile ilgili de konuşan Hyten, ABD ve Çin'in yaklaşımlarındaki keskin farkı vurgulamak için hipersonik silahların geliştirilmesine işaret etti. ABD'nin son beş yılda yaklaşık dokuz hipersonik test gerçekleştirdiğini belirten komutan "Buna karşılık Çinliler yüzlerce yaptı" dedi.

Hyten emekli olduktan sonra yerine geçecek, henüz ismi açıklanmayan halefine de tavsiyede bulunarak görevinde hıza odaklanması gerektiğini söyledi. Hyten daha önce ABD Stratejik Komutanlığı komutanı olarak görev yaptı ve burada ülkenin nükleer stoğundan sorumluydu ve ABD'ye yönelik stratejik tehditleri izliyordu.

Çin'in füze testi ABD'yi endişelendirdi: Acilen bir şeyler yapmamız gerekiyor

Tam Gemi Şok Denemeleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Rusya, Füze, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Çin'in füze testi ABD'yi endişelendirdi: Acilen bir şeyler yapmamız gerekiyor - Son Dakika Dünya


YORUMLAR
500

Son Dakika

TESK Başkanı Bendevi Palandöken: Zamlar nedeniyle zorlanan esnafa ticari akaryakıt verilmesi elzemdir 13:15 TESK Başkanı Bendevi Palandöken: Zamlar nedeniyle zorlanan esnafa ticari akaryakıt verilmesi elzemdir Son seçim anketinde ittifaklar arası fark 1 puana indi, belirleyici parti HDP olacak 13:07 Son seçim anketinde ittifaklar arası fark 1 puana indi, belirleyici parti HDP olacak Mehmet Boynukalın, Cumhuriyet Bayramı paylaşımıyla gündemde yer aldı 12:30 Mehmet Boynukalın, Cumhuriyet Bayramı paylaşımıyla gündemde yer aldı
Sosyal medyada başlayan tartışma tekme tokat kavgaya dönüştü 12:08 Sosyal medyada başlayan tartışma tekme tokat kavgaya dönüştü Çift başlı ve sakallı inek görenler neye uğradıklarını şaşırdı 12:02 Çift başlı ve sakallı inek görenler neye uğradıklarını şaşırdı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anıtkabir defterine 11:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anıtkabir defterine "Ekonomi" vurgulu not
Bu kadarı pes dedirtti! Radara yakalanmamak için kamyon plakasına düzenek kurdular 09:50 Bu kadarı pes dedirtti! Radara yakalanmamak için kamyon plakasına düzenek kurdular Bir dönem tüm Türkiye onu konuşuyordu! İşte herkesten saklanan yılan bebeğin akıbeti 09:07 Bir dönem tüm Türkiye onu konuşuyordu! İşte herkesten saklanan yılan bebeğin akıbeti

Son Dakika Haberleri
13:15 TESK Başkanı Bendevi Palandöken: Zamlar nedeniyle zorlanan esnafa ticari akaryakıt verilmesi elzemdir
13:11 Ünlü isimlerin sosyal medyada 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı paylaşımları
13:07 Son seçim anketinde ittifaklar arası fark 1 puana indi, belirleyici parti HDP olacak
12:52 111 yaşındaki Fatma nine, Ata'yı gördüğü anı anlatıyor: Boyum yetmedi, taşın üzerine çıktım
12:29 Mehmet Boynukalın, Cumhuriyet Bayramı paylaşımıyla gündemde yer aldı
12:07 Sosyal medyada başlayan tartışma tekme tokat kavgaya dönüştü
12:03 Genç kadın itiraf etti: Engellilerle cinsel ilişkiye giriyorum
12:02 Çin'in füze testi ABD'yi endişelendirdi: Acilen bir şeyler yapmamız gerekiyor
12:01 Çift başlı ve sakallı inek görenler neye uğradıklarını şaşırdı
11:25 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasında yaşanan son dakika gelişmeler
Hayatında hiç İstanbul'a gitmeyen çiftçi, gelen trafik cezaları karşında şaşkınlık yaşadı Hayatında hiç İstanbul'a gitmeyen çiftçi, gelen trafik cezaları karşında şaşkınlık yaşadı         
13:16
Ünlü isimlerin sosyal medyada 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı paylaşımları Ünlü isimlerin sosyal medyada 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı paylaşımları         
13:12
TBMM önünde çekilen meşhur fotoğrafın öyküsü TBMM önünde çekilen meşhur fotoğrafın öyküsü         
12:53
İstanbul'un işlek caddesinde esnaf çalıştıracak eleman arıyor İstanbul'un işlek caddesinde esnaf çalıştıracak eleman arıyor         
12:15
Genç kadın itiraf etti: Engellilerle cinsel ilişkiye giriyorum Genç kadın itiraf etti: Engellilerle cinsel ilişkiye giriyorum         
12:04
Oyun videoları çekerek ünlenen TikTok fenomeni Ali Nasser Abulaban, eşini ve arkadaşını öldürdü Oyun videoları çekerek ünlenen TikTok fenomeni Ali Nasser Abulaban, eşini ve arkadaşını öldürdü         
12:01
Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili Mansur Yavaş'tan açıklama: Başka bir hedefe odaklanmak gibi bir niyetim yok Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili Mansur Yavaş'tan açıklama: Başka bir hedefe odaklanmak gibi bir niyetim yok         
10:03
Son Dakika: Rekabet Kurumu'ndan 5 zincir markete 22 milyon TL'den 958 milyon TL'ye varan idari para cezası Son Dakika: Rekabet Kurumu'ndan 5 zincir markete 22 milyon TL'den 958 milyon TL'ye varan idari para cezası         
09:36
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının adı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün ise statüsü değişti Çevre ve Şehircilik Bakanlığının adı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün ise statüsü değişti         
08:50
Türkiye, ABD'ye 3 seçenek sundu, kabul edilmezse yeni rota Rusya olacak Türkiye, ABD'ye 3 seçenek sundu, kabul edilmezse yeni rota Rusya olacak         
08:49
Taksi bulamayan bulamayan Ezgi Mola, belediye otobüsünden paylaşım yaptı: Taksinizi başınıza çalın Taksi bulamayan bulamayan Ezgi Mola, belediye otobüsünden paylaşım yaptı: Taksinizi başınıza çalın         
08:48
Yolsuzluktan tutuklanan milli eğitim müdürünün 1 kilo altınla kaçarken yakalandığı ortaya çıktı Yolsuzluktan tutuklanan milli eğitim müdürünün 1 kilo altınla kaçarken yakalandığı ortaya çıktı         
23:59
PSG'li Ander Herrera'nın kabus dolu gecesi! Hayat kadınının esiri oldu PSG'li Ander Herrera'nın kabus dolu gecesi! Hayat kadınının esiri oldu         
20:26
Alişan ve Buse Varol boşanıyor mu? Ortaya atılan iddialara cevao geldi Alişan ve Buse Varol boşanıyor mu? Ortaya atılan iddialara cevao geldi         
18:35
Açılışta aceleci davranan çocuk kurdeleyi erken kesince Erdoğan'ın şaşkınlığı sözlerine yansıdı: Eyvah Açılışta aceleci davranan çocuk kurdeleyi erken kesince Erdoğan'ın şaşkınlığı sözlerine yansıdı: Eyvah         
17:20
Melisa'nın doğum gününü paylaştığı fotoğrafla kutlayan Acun'un düştüğü not, herkese aynı şeyi düşündürdü Melisa'nın doğum gününü paylaştığı fotoğrafla kutlayan Acun'un düştüğü not, herkese aynı şeyi düşündürdü         
16:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2021 13:31:16. #1.12#
SON DAKİKA: Çin'in füze testi ABD'yi endişelendirdi: Acilen bir şeyler yapmamız gerekiyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement