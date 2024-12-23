Çin, Kanada\'ya Yaptırım Uygulama Kararı Aldı

ÇİN Dışişleri Bakanlığı, Kanada'ya yaptırım uygulama kararı aldığını açıkladı.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Kanada'nın son dönemde insan hakları ihlalleri iddiasıyla Çinli personele yönelik yaptırımlar uyguladığını belirtti. Mao Ning, Çin'in Yabancı Yaptırımlarla Mücadele Kanunu çerçevesinde, ulusal egemenlik, güvenlik ve kalkınma çıkarlarını korumak, aynı zamanda Çin vatandaşları ile kuruluşlarının meşru haklarını savunmak amacıyla yaptırım kararını aldığını duyurdu.
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