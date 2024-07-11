Çin, NATO Liderler Zirvesi Sonuç Bildirgesi'ne Tepki Gösterdi - Son Dakika
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Dünya

Çin, NATO Liderler Zirvesi Sonuç Bildirgesi'ne Tepki Gösterdi

Çin, NATO Liderler Zirvesi Sonuç Bildirgesi'nde Rusya'nın Ukrayna'ya savaşını kolaylaştırmakla suçlanmasına tepki gösterdi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, bildirgeyi önyargılı, iftira dolu ve provokasyon olarak nitelendirdi. Çin'in AB misyonu ise NATO'ya, Çin tehdidini köpürtmeyi bırakma ve savaşın temel nedenlerine eğilme çağrısı yaptı.

11.07.2024 18:21
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(PEKİN) - Çin, NATO Liderler Zirvesi Sonuç Bildirgesi'ne tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Çin'i Rusya'nın Ukrayna'ya savaşını "kolaylaştırmakla" suçlayan NATO bildirgesini "önyargılı, iftira dolu ve provokasyon" olarak niteledi. Çin'in AB misyonu ise, NATO'ya; "sözde Çin tehdidini köpürtmeyi bırakma ve savaşın temel nedenlerine eğilme" çağrısı yaptı.

Çin'den NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi Sonuç Bildirgesi'ne tepki geldi. Çin'i Rusya'nın Ukrayna'ya savaşında "kolaylaştırıcı" rol üstlenmek ve Rusya'ya silah tedarik etmekle suçlayan bildiriye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, sert tepki gösterdi. Başkent Pekin'deki basın toplantısında konuşan Lin Jian, bildirideki Çin'e yönelik suçlamaları "önyargılı, iftira dolu ve provokasyon" olarak niteledi.

"Çin'in Ukrayna krizinin yaratıcısı olmadığı herkes tarafından biliniyor"

Çin'in Avrupa Birliği misyonu ise, NATO'nun Ukrayna savaşında Çin'in sorumluluğu olduğu yönündeki iddiasının "haksız olduğunu" söyleyerek NATO'ya "sözde Çin tehdidini köpürtmeyi bırakma ve savaşın temel nedenlerine eğilme" çağrısı yaptı. Misyonun açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Çin'in Ukrayna krizinin yaratıcısı olmadığı herkes tarafından biliniyor. Çin'in Ukrayna konusundaki tutumu açık ve dürüsttür. Biz barış görüşmelerini teşvik etmeyi ve siyasi çözüm aramayı amaçlıyoruz. Bu tutumumuz geniş küresel toplum tarafından onaylanmakta ve takdir edilmektedir. Çin sözünü tutan bir ülkedir. Çatışmanın taraflarından herhangi birine asla ölümcül silah sağlamıyoruz ve sivil insansız hava araçları da dahil olmak üzere ikili kullanıma yönelik mallar üzerinde sıkı bir ihracat kontrolü uyguluyoruz. Çin ve Rusya arasındaki normal ticaret akışı herhangi bir üçüncü tarafı hedef almadığı gibi, kesintiye ya da zorlamaya da maruz kalmamalıdır. Ukrayna krizi çok uzun süredir devam ediyor. Peki yangına kim körükle gidiyor? Alevleri kim körüklüyor? ve kim bencil kazançlar peşinde? Bu soruların cevabı herkes için açıktır. NATO'yu uluslararası toplumu dikkatle dinlemeye ve hakkaniyetli seslere kulak vermeye çağırıyoruz. NATO başkalarını günah keçisi ilan etmek yerine kendi üzerine düşünmeli, durumu yatıştırmak ve sorunu çözmek için gerçek adımlar atmalıdır."

"NATO'nun Asya-Pasifik bölgesine girerek çatışma ve rekabeti körüklemesine kesinlikle karşıyız"

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jiyan, bir gün önceki açıklamasında ise "NATO'nun bir yandan bölgesel bir savunma ittifakı olduğunu iddia ettiğini, ancak diğer yandan sınırlarının ötesine uzanmaya, yetki alanını genişletmeye, çatışmayı körüklemeye ve dünya sahnesinde bir kabadayı gibi davranmaya devam ettiğini" söylemişti.

"NATO'nun sözde güvenliği çoğu zaman başkalarının güvensizliği üzerine inşa ediliyor ve yaptıkları dünyayı ve bölgeleri yüksek güvenlik riskine sokuyor" diyen Sözcü, Çin'in "Ukrayna krizi ve uluslararası ve bölgesel meselelerdeki tarafsız ve adil tutumunun ve yapıcı rolünün uluslararası toplum tarafından geniş ölçüde kabul gördüğünü" savunmuştu.

NATO, Çin'i savaşı kolaylaştırmakla suçlamıştı

NATO Liderler Zirvesi'nin Sonuç Bildirgesi'nde Çin'den, Rusya-Ukrayna savaşının "kesin olarak kolaylaştırıcısı" diye bahsedilmiş ve şu ifadeler kullanılmıştı:

"Çin, sözde 'sınırsız' ortaklığı ve Rusya'nın savunma sanayi üssüne verdiği büyük ölçekli destek aracılığıyla, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşının kesin olarak kolaylaştırıcısı haline geldi. Bu durum, Rusya'nın komşularına ve Avro-Atlantik güvenliğine yönelik tehdidini artırmaktadır. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi olarak, BM Şartı'nın amaçlarını ve prensiplerini koruma sorumluluğu bulunan Çin'e, Rusya'nın savaş çabalarına yönelik tüm malzeme ve siyasi desteği durdurma konusunda çağrıda bulunuyoruz. Bu, Rusya'nın savunma sektörü için girdi olarak hizmet eden silah bileşenleri, ekipman ve hammadde gibi ikili kullanımlı malzemelerin transferini içermektedir."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya Çin, NATO Liderler Zirvesi Sonuç Bildirgesi'ne Tepki Gösterdi - Son Dakika

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